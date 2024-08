Der Münchner E-Flugtaxi-Entwickler Lilium hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Zulassung der Flugbedingungen und zur Musterzulassung des Lilium Jet erreicht. Dabei half ein eigens dafür eingerichtetes Labor des Unternehmens. Das neue Labor für elektrische Antriebssysteme befindet sich am Hauptsitz von Lilium als Teil des Testcampus des Unternehmens am Stadtrand von München. Es bildet den Antriebsstrang des Lilium Jets in einer kontrollierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...