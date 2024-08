Es dürfte mittlerweile wohlbekannt sein, dass Volkswagen sich beim Absatz von Elektroautos zunehmend schwertut. In Europa und insbesondere in Deutschland ist die Nachfrage heftig eingebrochen und in China geben längst andere den Ton an. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht, was den Konzern aus gleich mehreren Gründen unter Druck setzt.Anzeige:Zum einen kommen niedrige Verkaufszahlen an der Börse generell nicht gut an. Profitieren kann Volkswagen (DE0007664039) zwar ein Stück weit von einer höheren Nachfrage nach Verbrennern. Doch der Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...