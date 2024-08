Nürnberg (ots) -Mit zahlreichen Veranstaltungen und einzigartigen Events lädt Nürnberg im Herbst 2024 zu einem Besuch in die Altstadt ein. Ob der traditionsreiche Trempelmarkt, das Altstadtfest oder das Musikfestival Nürnberg Pop - der Herbst bietet jede Menge Gelegenheiten, in die Nürnberger Innenstadt zu kommen."Nürnberg ist im Herbst mit der Vielfalt an Veranstaltungen ein echter Geheimtipp für Besucherinnen und Besucher. Unsere Altstadt verbindet Geschichte, Kultur und lebendiges Stadtleben zu einem besonderen Erlebnis. Wir freuen uns darauf, nationale und internationale Gäste willkommen zu heißen, die die herbstliche Atmosphäre in Nürnberg entdecken und die vielen Facetten unserer Stadt genießen", so Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg.Dr. Andrea Heilmaier, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg, lädt herzlich ein: "Lassen Sie uns gemeinsam die Stadt erleben! Treffen Sie Menschen, genießen Sie das urbane Leben und lassen Sie sich von der Vielfalt, die Nürnberg bietet, begeistern. Gerade im Herbst gibt es zahlreiche Gründe, die Innenstadt zu besuchen und neu zu entdecken."Folgende Veranstaltungen erwartet die Besucherinnen und Besucher im Herbst in der Nürnberger Innenstadt:Nürnberger Trempelmarkt - 6. und 7. September 2024Am 6. und 7. September 2024 verwandelt sich die Nürnberger Innenstadt wieder in ein Paradies für Sammlerinnen und Sammler. Der Trempelmarkt lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Mit rund 600 Ständen, die sich durch die historische Altstadt ziehen, ist der Trempelmarkt einer der größten Innenstadtflohmärkte in Deutschland und ein jährliches Highlight für Besucherinnen und Besucher aus der Region. Neben professionellen Antiquitätenläden bereichern auch zahlreiche private Trödlerinnen und Trödler das Angebot, die gesammelte Schätze sowie Alltagsgegenstände mit Geschichte präsentieren. Der Markt findet am Freitag von 16 bis 24 Uhr und am Samstag von 7 bis 20 Uhr statt.Nürnberger Altstadtfest - 11. bis 23. September 2024Mitte September, wenn der Spätsommer Einzug hält, wird in Nürnberg zum 52. Mal das Altstadtfest auf der Insel Schütt gefeiert. Offiziell eröffnet wird das Fest am 11. September und läuft bis zum 23. September 2024. Besucherinnen und Besucher können sich in den zahlreichen Hütten auf regionale Biersorten, fränkische Küche und Live-Musik freuen. Ein besonderes Highlight ist das traditionelle Fischerstechen, das während des Altstadtfests auf der Pegnitz stattfindet. Kulturinteressierte sollten die Katharinenruine auf der gegenüberliegenden Flussseite besuchen, die ein separates Kulturprogramm bietet. Am 20. September 2024 steht unter dem Motto "Opernhaus meets Altstadtfest" ein Konzert mit Künstlerinnen und Künstlern des Opernhauses auf dem Programm.Herbstmarkt - 12. bis 29. September 2024Zeitgleich mit dem Altstadtfest findet auf dem Hauptmarkt der Nürnberger Herbstmarkt statt. Vom 12. bis 29. September 2024 bieten knapp 90 Händlerinnen und Händler eine breite Auswahl an Kunst- und Handwerksartikeln, Geschirr und Töpferwaren an. Neben den Marktständen sorgen fränkische Gast- und Brauwirte für das leibliche Wohl. Besucherinnen und Besucher können sich auf fränkischen Zwiebelkuchen, Federweißer, Bratwürste und die typische Stadtwurst mit Musik freuen.Stadt(ver)führungen - 20. bis 22. September 2024Unter dem diesjährigen Motto "Schätze" laden die Stadt(ver)führungen dazu ein, die Städte Nürnberg und Fürth aus neuen und unbekannten Perspektiven zu erkunden. Vom 20. bis 22. September 2024 bieten bekannte Persönlichkeiten, Künstlerinnen und Künstler sowie renommierte Institutionen exklusive Einblicke in Orte, die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleiben. Die Teilnahme an den Stadt(ver)führungen ist für alle Interessierten möglich, jedoch sind einige Veranstaltungen aufgrund begrenzter Platzkapazitäten anmeldepflichtig.Auftakt "Zukunftsmusik" - 21. und 22. September 2024Das multidisziplinäre Projekt "Zukunftsmusik" widmet sich der Transformation des Areals um den ehemaligen Kaufhof durch Kunst, Kultur und Architektur. Beim Auftaktwochenende am 21. und 22. September 2024 wird ein "Förderturm" als Raum-in-Raum-Installation des Architekturkollektivs raumlaborberlin vorgestellt, begleitet von verschiedenen künstlerischen Aktionen. Besuchende können die Hintergründe des Kunstprojekts erkunden und ihre Visionen für die Zukunft der Nürnberger Innenstadt teilen. Das Event markiert den Beginn einer Reihe von Aktivitäten, die bis Mai 2025 geplant sind.Flanierwoche - 30. September bis 5. Oktober 2024Vom 30. September bis zum 5. Oktober 2024 lädt der Verein "Erlebnis Nürnberg" Menschen aus der gesamten Metropolregion Nürnberg ein, neue und überraschende Angebote in der Stadt zu entdecken. Unter dem Motto "Erleben. Entdecken. Genießen." rollen teilnehmende Einzelhändler und Gastronomiebetriebe den roten Teppich aus und heißen ihre Kundinnen und Kunden herzlich willkommen. Neben einem speziellen Serviceangebot sorgt ein vielfältiges Programm aus Musik, Kulinarik und Kultur für eine besondere Atmosphäre, die zum Flanieren und Einkaufen einlädt.Nürnberg Pop Festival - 10. bis 12. Oktober 2024Das Nürnberg Pop Festival ist das größte Club- und Showcase-Festival in Süddeutschland und findet auch in diesem Jahr an verschiedenen Kulturorten in der Stadt statt. Vom 10. bis 12. Oktober 2024 werden Konzerte in Kirchen, Museen, Bekleidungsgeschäften, Plattenläden, auf Dächern, öffentlichen Plätzen sowie in Clubs und Kulturzentren geboten. Ergänzt wird das Festival durch die Pop Conference, die eine Vielzahl von Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Workshops zu Themen rund um die Musikbranche und kulturelle Aspekte bietet. Die Teilnahme an der Conference ist nach vorheriger Registrierung kostenfrei.Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg - 11. bis 13. Oktober 2024Alle zwei Jahre lädt die Stadt Nürnberg zum Tag der offenen Tür ein, der in diesem Jahr vom 11. bis 13. Oktober 2024 stattfindet. 