NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Anleger hätten sich mittlerweile an die Annahme gewöhnt, dass LVMH weniger anfällig für Modezyklen sei als die meisten anderen Akteure im Luxussegment, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei im Großen und Ganzen richtig und ablesbar am organischen Wachstum der Mode- und Lederwarensparte im Vergleich zu Marken wie Gucci oder Prada. Ein Vergleich mit Hermes sei hier aber der bessere Weg, denn hier zeige sich, dass auch LVMH nicht ganz immun sei gegen solche Zyklen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 05:54 / UTC



ISIN: FR0000121014

