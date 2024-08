Delivery Hero (DH) hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, die trotz eines sehr wettbewerbsintensiven Umfelds in Südkorea einen Anstieg der Dynamik in allen Regionen zeigen. In Bezug auf die Rentabilität verzeichnete das Unternehmen einen starken Anstieg des adj. EBITDA, das sich im ersten Halbjahr 2024 auf 240,9 Mio. EUR belief. Dennoch wiesen die gemeldeten Zahlen Verluste aus, die auch durch einen Anstieg der Rückstellungen im Zusammenhang mit einer möglichen EU-Strafe belastet wurden. Gleichzeitig mit dem Halbjahresbericht gab DH Pläne für den Börsengang seines Talabat-Geschäfts bekannt. Dieses Geschäft hat einen GMV von EUR 5 Mrd. im Jahr 2023 und könnte erhebliche Mittelzuflüsse bringen, die das Unternehmen zur Schuldentilgung nutzen kann. Die Analysten von mwb research lassen ihre Schätzungen unverändert und bestätigen ihr Kursziel und ihr Rating (EUR 47,00, BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





© 2024 AlsterResearch