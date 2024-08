Mainz (ots) -Warum sind New York, Istanbul und Paris zu Weltstädten aufgestiegen? Was ist ihr Geheimnis? Und was ist dran am unerschütterlichen Durchhaltewillen der New Yorker, der beeindruckenden Resilienz der Istanbuler und am Savoir-vivre der Pariser? In drei Folgen "Terra X: Weltstädte" begibt sich Psychologe Dr. Leon Windscheid auf Entdeckungsreise in die drei Metropolen. Er trifft Menschen, die mit ihrem Lebensgefühl, mit ihrem Beruf, für die jeweilige Stadt stehen und die nicht nur ihre Lieblingsplätze zeigen, sondern auch an Orte führen, die in keinem Reiseführer zu finden sind. Alle drei Folgen sind ab Mittwoch, 4. September 2024, in der ZDFmediathek abrufbar, im ZDF sind die Folgen ab Sonntag, 8. September 2024, 19.30 Uhr, zu sehen.Die Stadt, die niemals schläft: New YorkEin wimmelnder, rastloser Schmelztiegel und eine unverkennbare Skyline: Für viele ist New York die Stadt der Städte. Wie konnte aus einem Stützpunkt von Pelzhändlern und wagemutigen Siedlern eine so atemberaubende Weltstadt erwachsen? Von einem Immobilienmakler lässt sich Leon Windscheid im Steinway Tower ein Appartement im 76. Stock zeigen: Nur 18 Meter breit, aber 435 Meter hoch - und mit einem einzigartigen Blick über den Central Park. Aber um die Stadt an der Ostküste der USA besser begreifen zu können, muss man auch in die Vergangenheit blicken -auf den Entdecker und Seefahrer Henry Hudson oder den Immobilien-Spekulanten Johann Jakob Astor. "Terra X"-Moderator und Psychologe Leon Windscheid will wissen: Wie tickt New York? Und was treibt die Menschen an, die dort ihren "American Dream" verwirklichen - (Sonntag, 8. September 2024, 19.30 Uhr).Weltstadt auf zwei Kontinenten: IstanbulIstanbul ist eine vibrierende Mega-Metropole, die noch immer mit ihrem "Tausendundeine Nacht"-Flair betört und die einzige Weltstadt, die auf zwei Kontinenten steht. Eine Stadt, in der Herrscher und Religionen oft gewechselt haben . Sie war das Zentrum von zwei Imperien, ein spiritueller Mittelpunkt für das frühe Christentum und den Islam. Istanbul ist aber auch eine Stadt, die zwischen brutaler Armut und massivem Reichtum changiert und in einer extrem erdbebengefährdeten Region liegt. Eine Stadt, die auf der Kante lebt, die wie kaum eine andere die Psyche fordert - und den Geist und die Sinne stimuliert. Warum der Zauber Istanbuls bis heute ungebrochen und worin er begründet ist, findet Leon Windscheid in der zweiten Folge von "Terra X: Weltstädte" (Sonntag, 15. September 2024, 19.30 Uhr) heraus.Stadt der Liebe, des Wissens und der Mode: ParisKaum eine Stadt erobert allein mit dem Klang ihres Namens so sehr die Sinne und Herzen der Menschen wie Paris. Bis heute steht die Stadt an der Seine für "Savoir vivre", ungetrübtes Vergnügen und Mode. Paris galt als Zentrum des Wissens und brachte die Idee der Freiheit und Gleichheit der Menschen in Welt. Gleichzeitig war die französische Hauptstadt aber auch Schauplatz heftiger Klassenkämpfe, Handlungsort mehrerer blutiger Revolutionen, Schauplatz einer radikalen Stadtumformung und Vertreibung der Arbeiterschaft aus dem Stadtkern. Warum gerade diese einst unbedeutende Siedlung zur Weltstadt aufgestiegen ist und was es mit ihrer besonderen Magie auf sich hat, erforscht Psychologe Leon Windscheid in der letzten Folge "Terra X: Weltstädte" (Sonntag, 22. September 2024, 19.30 Uhr).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe mit Interview (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/new-york-paris-istanbul-terra-x-weltstaedte-mit-leon-windscheid)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle drei Folgen von "Terra X: Weltstädte" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/weltstaedte) im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Preview bereit.- Hier finden Sie "Terra X" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5853395