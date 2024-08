Fockbek (ots) -Starkes Wachstum war nie ihr Ziel - ursprünglich wollten Arne Segert und Eduard Scheck Privatkunden beim Kauf einer PV-Anlage eine bessere Dienstleistung bieten als andere Marktteilnehmer. Durch große Kundennähe, garantierte Umsetzungszeiten und hochwertige Komponenten konnte die Solartechnik Scheck GmbH nicht nur hervorragende Ergebnisse für unzählige Kunden erzielen, sondern innerhalb eines Jahres auch enorm wachsen. Was das Unternehmen von anderen Anbietern unterscheidet, wovon ihre Kunden profitieren und welche Mission sie mit der Solartechnik Scheck GmbH verfolgen, erfahren Sie hier.Eine eigene PV-Anlage auf dem Dach trägt nicht nur zu einem grüneren Fußabdruck und der Unabhängigkeit vom Strommarkt bei, sondern dient vor allem dazu, auf lange Sicht viel Geld einzusparen - zunächst einmal ist die Anschaffung jedoch mit einer großen Investition verbunden. Weil eine Ausgabe, die schnell die Höhe eines halben Jahresgehalts erreichen kann, gut überlegt sein muss, ist die Wahl des PV-Unternehmens entscheidend. In einer Branche, die im vergangenen Jahr von Neugründungen und in der ersten Hälfte dieses Jahres von Insolvenzen geprägt war, ist dies kein leichtes Unterfangen. "Kunden sollten nicht nur darauf achten, dass der Dienstleister ihrer Wahl saubere Arbeit, reibungslose Abläufe und hochwertige Technik bieten kann, sondern auch auf dem Markt etabliert ist und langfristige Unternehmensstrategien verfolgt", rät Arne Segert von der Solartechnik Scheck GmbH."In den vielen Jahren, die wir bereits in der PV-Branche tätig sind, haben wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen, dass die Dienstleistungsqualität in der Branche noch viel Luft nach oben hat. So haben wir uns zusammengeschlossen, um es besser zu machen", ergänzt sein Geschäftspartner Eduard Scheck. Mit der Solartechnik Scheck GmbH bieten sie PV-Anlagen für Privatkunden und Vermieter von Mehrfamilienhäusern an. Für Kunden, die die Anlage nicht kaufen wollen, hält das Unternehmen auch spezielle Mietangebote bereit. Neben digitalen Prozessen und der Verarbeitung der besten Komponenten, die der aktuelle Produktmarkt zu bieten hat, profitieren die Kunden des inhabergeführten Meisterbetriebs auch von einer Umsetzungs- und Anmeldungsgarantie innerhalb von zwei Monaten. Dass sich Arne Segert und Eduard Scheck mit ihrem Angebot deutlich von ihren Wettbewerbern am Markt abheben, spiegelt sich nicht nur in dem rasanten Wachstum der Solartechnik Scheck GmbH, sondern auch in Top-Rezensionen auf unabhängigen Bewertungsplattformen wider.Hochwertige PV-Anlage mit attraktiven NebendienstleistungenDie Kunden der Solartechnik Scheck GmbH können sich auf Qualitätsprodukte mit innovativer Technik und eine hochwertige Dienstleistung verlassen. "Als Installateur ist es enorm wichtig, sich intensiv mit den einzelnen Komponenten der PV-Anlage zu beschäftigen", erklärt Arne Segert. "Elektrobetriebe, die PV-Dienstleistungen nur nebenbei anbieten, verbauen in der Regel nicht die besten Produkte." Mit Unterkonstruktionen aus langlebigem Aluminium, PV-Modulen mit dreißig Jahren Garantie sowie Wechselrichtern und Speichern, die gegen die Gefahr von Bränden geschützt sind, bietet die Solartechnik Scheck GmbH sogar die besten Produkte an, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Als erfahrener Elektromeister arbeitet Geschäftsführer Eduard Scheck im und am Unternehmen und legt dabei großen Wert auf Kundennähe.Von der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme der fertig installierten PV-Anlage ist mit einer Umsetzungszeit von vier bis acht Wochen zu rechnen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern kann die Solartechnik Scheck GmbH eine Netzanmeldung innerhalb von zwei Monaten garantieren - ein wichtiger Faktor, um eine doppelte monatliche Belastung zu verhindern. Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen durch seine faire Preisgestaltung aus und arbeitet mit einem Partner zusammen, der preiswerte Finanzierungen anbieten kann. Abhängig von der Größe und dem Preis der Anlage sowie dem Stromverbrauch ist mit einer Amortisierung innerhalb von vier bis fünfzehn Jahren zu rechnen. "Damit sich die PV-Anlage schnell rentiert, sind eine kompetente Beratung und professionelle Planung wichtig", erklärt Arne Segert. "Viele Kunden denken, dass sie ihre gesamte Dachfläche ausnutzen müssen - wenn der Bedarf jedoch nicht da ist, wird das Projekt dadurch nur unnötig teurer."Mit Erfahrung und Expertise zu mehr Qualität in der PV-BrancheAls Elektromeister und staatlich geprüfter Techniker mit fünfzehn Jahren Berufserfahrung war Eduard Scheck als PV-Installateur lange solo-selbstständig. Als er Arne Segert beim Fußball kennenlernte, war der Grundstein für die Solartechnik Scheck GmbH schnell gelegt. Denn mit jahrelanger Vertriebserfahrung und einem eigenen Vertriebsteam für PV-Anlagen war er der perfekte Partner. Die Defizite der Branche kannten beide aus ihrer eigenen Erfahrung gut und so machten sie es sich zur Mission, langfristige Partner für ihre Kunden zu werden und mehr Qualität sowie ein höheres Dienstleistungsniveau anzubieten als viele ihrer Wettbewerber.Mit großem Erfolg: Innerhalb von einem Jahr konnte die Solartechnik Scheck GmbH von drei auf vierzig Mitarbeiter anwachsen. "Weil die PV-Technik für die Zukunft so wichtig ist, sollte sie für Endkunden unkompliziert zugänglich sein. Unser Ziel ist es, optimale Lösungen für individuelle Kundenansprüche zu vernünftigen Preisen zu liefern", fassen die Geschäftsführer zusammen.Beim Kauf Ihrer PV-Anlage wünschen Sie sich eine kompetente Beratung, eine saubere Dienstleistung, hochwertige Produkte und größtmögliche Sicherheit? Dann melden Sie sich jetzt bei Arne Segert und Eduard Scheck von der Solartechnik Scheck GmbH (https://solartechnik-scheck.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Solartechnik Scheck GmbHArne SegertE-Mail: info@solartechnik-scheck.deTel.: 04331-334045Webseite: https://solartechnik-scheck.de/Original-Content von: Solartechnik Scheck GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176058/5853432