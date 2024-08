NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal habe Chancen im weltweiten Beherbergungssektor geschaffen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Reisebranche. Er präferiert Hotels gegenüber Online-Reisebüros, da Geschäftsreisen hier für eine sicherere Umsatzdynamik sorgten. Effekt davon seien die Hochstufungen der Aktien von Marriott und Whitbread./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 20:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 05:05 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TUAG505

© 2024 dpa-AFX-Analyser