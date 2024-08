Berlin (ots) -Das internationale BrandFestival 2024 (https://brandfestival.eu/) kooperiert mit dem AI Film Fest Amsterdam (https://aifilmfest.io/), einem der weltweit renommiertesten Filmfestivals für Künstliche Intelligenz, und holt die Beiträge nach Berlin. Am 12. September 2024 zeigt das BrandFestival die Gewinnerfilme des letzten Wettbewerbs. Asad Ayub, Gründer des AI Film Fest Amsterdam, wird zudem als Speaker auftreten."Wir freuen uns sehr, dass die Macher des AI Film Festes in diesem Jahr neben vielen anderen hochkarätigen Referentinnen und Referenten am BrandFestival in Berlin teilnehmen", sagt Tamás Barna, Initiator des BrandFestivals. "Die Revolution AI-basierter Filme eröffnet den Teilnehmenden unserer Konferenz neue Perspektiven. So bleiben wir unserem langjährigen Motto treu: zuerst, für die Ersten, aus erster Hand.""Es ist uns eine Ehre, unsere preisgekrönten Filme auf dem BrandFestival zu präsentieren", freut sich Asad Ayub, Gründer des AI Film Fest Amsterdam. "Wir hoffen, dass wir die Teilnehmenden dazu inspirieren können, Künstliche Intelligenz auch in ihren eigenen kreativen Prozessen einzusetzen. Das Interesse am Thema ist weiterhin enorm."AI als Zukunft des Films und der StrategieentwicklungIm Juni besuchten fast 30 Millionen Interessierte aus über 40 Ländern das Eye Film Museum und die Dead End Gallery in Amsterdam, um am AI Film Fest teilzunehmen. Asad Ayub teilt daher beim BrandFestival Berlin seine Expertise zu den revolutionären Möglichkeiten der AI-Filmproduktion und zeigt Besucherinnen und Besuchern auf, wie Künstliche Intelligenz die Zukunft des Films und der Markenkommunikationsstrategie gestalten kann.Das AI Film Fest Amsterdam bringt nicht nur neue Impulse für die Filmproduktion, sondern auch für den Markenaufbau und die Kommunikation. Teilnehmende des BrandFestivals erleben aus erster Hand, wie die Technologie bei markenstrategischen Entscheidungen eingesetzt werden kann.Das BrandFestival bietet damit ein breites Themenspektrum für Marketeers und Markenverantwortliche sowie für Kreative an. Brandaktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz stehen ebenso auf der Agenda wie die Entwicklung innovativer Markenstrategien oder die Zukunft europäischer Brands im digitalen Wandel.Preisverleihung der "Superbrands Germany"Am Abend ist das BrandFestival zudem Austragungsort für die Preisverleihung der diesjährigen "Superbrands Germany" (https://germany.superbrands.com/)-Awards. Marken wie Aral, Deutsche Bank, Eurowings, Fissler oder Stiebel Eltron werden in Berlin als stärkste Marken des Landes ausgezeichnet. Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungsorganisation, die seit mehr als 30 Jahren und in über 90 Ländern starke Marken prämiert.Über das BrandFestival:Mehr als 20 Jahre Erfahrung, über 1.120 Marken, 2.500 Referent:innen und 13.500 Teilnehmende: Das BrandFestival ist ein Garant für hochkarätige internationale Speaker, inspirierende Talks und vielfältiges Networking mit Marketing- und Kommunikations-Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen und findet in diesem Jahr erstmals in Berlin statt.Über das AI Film Fest:Das AI Film Fest Amsterdam ist das weltweit erste Filmfestival, das sich dem Thema Künstliche Intelligenz widmet und damit eine neue Ära der Filmproduktion einläutet. Im Juni 2024 zeigte das AI Film Fest im Juni im EYE Film Museum Amsterdam wo Vorführungen, bot Expertenworkshops und Podiumsdiskussionen für Fachleute und Interessierte an und gab Einblicke in die Filmproduktion mit Hilfe Künstlicher Intelligenz.Über Superbrands Germany:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und auf einer Preisverleihung ausgezeichnet.Eckdaten:BrandFestival Berlin12. BrandFestival Berlin12. September 2024Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin