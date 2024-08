Nachdem eine Falcon 9 des Raumfahrtunternehmens SpaceX Satelliten in den Weltraum gebracht hatte, stürzte sie bei der Landung um und brannte. Die US-Luftfahrtbehörde hat daraus Konsequenzen gezogen. Ihre eigentliche Mission hat die am Mittwoch von der Space Force Station in Florida gestartete Trägerrakete des Typs Falcon 9 noch erfüllt. Wie geplant brachte sie 21 Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn, von denen sich 13 direkt mit Mobiltelefonen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...