Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Signale aus der US-Notenbank Federal Reserve (FED) für eine baldige Zinssenkung werden immer deutlicher, so die Börse Stuttgart.Mehrere US-Währungshüter hätten die Bereitschaft für einen solchen Lockerungsschritt im September signalisiert. US-Notenbankchef Jerome Powell habe dies in seiner Rede Ende vergangener Woche auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole bestätigt. ...

