Kia und Hyundai haben auf dem "Heat Tech Day" in Seoul drei neue Technologien zur Temperierung vorgestellt, mit denen sich sowohl der Komfort als auch die Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen deutlich steigern lassen sollen. Unter den Ansätzen ist beispielsweise ein Nano-Kühlfilm auf den Autoscheiben. Die Koreaner geben an, dass alle drei Technologien zur Temperierung so weit ausgereift sind, dass sie sich für die Serienproduktion eignen. Neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...