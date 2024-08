Berlin (ots) -Auch in diesem Jahr findet auf dem Dorfanger vor der Blankenburger Dorfkirche das Ortsfest Blankenburg statt. Nach der erfolgreichen Wiederbelebung des Festes im vergangenen Jahr können sich die Besucher auch heuer vom 06. bis 08. September wieder auf ein buntes Programm, gastronomische Angebote sowie eine Auswahl an Fahrgeschäften freuen.Nach der erfolgreichen Wiederbelebung des Blankenburger Ortsfestes im vergangenen Jahr, kehrt auch dieses Jahr wieder Leben auf den Dorfanger vor der Blankenburger Dorfkirche zurück. Vom 06. bis 08. September lockt das Fest mit einem bunten Programm, das sowohl für kleine als auch große Besucher viel zu bieten hat. Während die Kinder auf der Achterbahn oder dem Bungee-Trampolin ihren Spaß haben, können Erwachsene bei traditionellen Speisen wie Eisbein, Bratwürsten oder Langos entspannen oder ihre Fähigkeiten an der Schießbude unter Beweis stellen. Musikalische Highlights laden abends zum Tanzen ein. Am Freitag um 14:15 Uhr wird die "Grundschule unter den Bäumen" das Musical "Der Traumzauberbaum" aufführen, und am Samstag ab 18:00 Uhr sorgt die beliebte Band "Roofgarden" für Stimmung.Das Ortsfest wird von den Garten- und Siedlerfreunden Anlage Blankenburg e.V., der Schaustellerfamilie Paul Stricker, der Evangelischen Kirchengemeinde Blankenburg, dem Runden Tisch Blankenburg, der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg, der SG Blankenburg und dem BV Stadtentwicklung Berlin-Blankenburg e.V. organisiert und durch zahlreiche lokale Betriebe unterstützt."Letztes Jahr haben wir das Ortsfest Blankenburg erfolgreich wiederbelebt, und nun wollen wir diese schöne Tradition fortführen, um sie fest im Kalender der Blankenburger zu verankern", sagt Kent Gaertner, Vorstandsvorsitzender der Garten- und Siedlerfreunde Anlage Blankenburg e.V. "Obwohl Blankenburg Teil der Großstadt Berlin ist, hat es sich seinen dörflichen Charakter bewahrt, und mit dem Ortsfest möchten wir dieses Gemeinschaftsgefühl stärken."Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit: Das Kaufhaus "Warenschleuder" präsentiert unter dem Motto "Aus Blankenburg für Blankenburg" ein großes Feuerwerk auf dem Dorfanger.Das Ortsfest Blankenburg beginnt am Freitag, den 06. September 2024 um 14:00 Uhr und endet am Sonntag, den 08. September 2024 um 18:00 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet das Volksfest bereits um 12:00 Uhr. Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.Weitere Informationen zum Ortsfest Blankenburg sowie das vollständige Programm stehen hier zum Download zur Verfügung. (https://www.quadriga-communication.de/wp-content/uploads/2024/08/Plakat_Ortsfest2024_DV.pdf)Pressekontakt:Kent GaertnerVorstandsvorsitzenderGarten- und Siedlerfreunde Anlage Blankenburg e.V.kent.gaertner@anlage-blankenburg.comOriginal-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102403/5853543