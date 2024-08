Der DAX zeigt sich unbeeindruckt von der verhaltenen Reaktion der Wall Street auf die Nvidia-Zahlen. Bereits am Vormittag hat der Leitindex ein neues Allzeithoch erreicht und die Bullen bleiben weiter am Drücker. Die Inflationsdaten aus Deutschland sowie neue US-Konjunkturdaten fallen gut aus und verleihen weiter Schwung.Die Daten der Bundesländer hatten es bereits angedeutet: Die Inflation in Deutschland ist im August überraschend deutlich von 2,3 auf 1,9 Prozent gefallen, wie das Statistische ...

