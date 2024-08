München (ots) -Die Zukunft Personal, Europas HR-Fachmesse, findet vom 10. bis 12. September 2024 in Köln statt. Company Bike, ein führender Leasing-Anbieter und Spezialist für Großunternehmen, präsentiert dort sein erfolgreiches Firmenrad-Programm. "Digital und persönlich" ist das diesjährige Thema, mit dem Company Bike auf der Zukunft Personal vertreten ist. Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden haben mitunter die Möglichkeit, einen Gutschein über einen kostenlosen Service- & Aktionstag zu erhalten."Die Zukunft Personal (https://www.zukunft-personal.com/de/) ist für uns ein wichtiges Event, um Entscheider:innen die Vorteile des Firmenrad-Leasings persönlich näher zu bringen. Dank der Kombination aus automatisierten Prozessen und der persönlichen Beratung ist der Aufwand für Entscheider:innen bei der Integration des Programms minimal. Corporate Social Responsibility ist besonders vor dem Hintergrund der Herausforderungen der digitalen Transformation ein zentrales Element einer modernen Unternehmensführung. Das Firmenrad bildet dabei Teil einer jeden erfolgreichen CSR-Strategie", so Fabian Kral, CSO Company Bike.Berufliche Mobilität als nachhaltiger CSR-Booster mit ZeitgeistCompany Bike (https://company-bike.com) ist auch in diesem Jahr Aussteller auf der führenden HR-Fachmesse und hebt die Gestaltung zukunftsorientierter Mobilität anhand der Integration des innovativen Firmenrad-Programms auf ein nächstes Level. Unternehmen und Mitarbeitende profitieren gleichermaßen: Arbeitgeber fördern die Gesundheit der Belegschaft sowie deren Bindung an das Unternehmen und untermauern im selben Atemzug ihre CSR-Strategie. Durch die vollständige Abwicklung seitens Company Bike entsteht den Personalabteilungen nicht der geringste Aufwand. Die Arbeitnehmenden profitieren wiederum davon, hochwertige (E-)Bikes zu attraktiven Konditionen sowohl beruflich als auch privat zu nutzen und genießen zudem steuerliche Vorteile.Für HR-Experten und Führungskräfte ist der erfolgreiche Wandel ins Digitale ein zentrales Thema und reicht weit über die Integration neuer Technologien hinaus. Essenziell ist vor allem eine pro-innovative Arbeitskultur, über die agile Unternehmen eine ganzheitliche Corporate Health Strategie verfolgen, die Mitarbeitenden mehr Selbstbestimmung und Flexibilität ermöglicht. Das Firmenrad-Leasing (https://company-bike.com/blog/company-bike-presseportal/digital-und-persoenlich/) stellt den Menschen mit seiner Fähigkeit, echten Impact zu kreieren in den Vordergrund und bildet einen elementaren Teil im Nachhaltigkeitsbestreben einer modernen Unternehmensführung. Aktuelle Zahlen einer Studie (https://zukunft-fahrrad.org/markttreiber-dienstradleasing-zahlen-2024/) von Deloitte in Kooperation mit dem Branchenverband Zukunft Fahrrad bestätigen das Potenzial des Firmenrad-Leasings. Laut Umfrage hat sich zwischen 2019 und 2023 der Gesamtumsatz der Anbieter im Dienstradleasing-Markt von 0,7 Mrd. auf 3,2 Mrd. fast verfünffacht.Firmenrad-Leasing maßgefertigt aus der Company Bike ManufakturCompany Bike (https://company-bike.com/presseportal/) unterstützt bereits seit 2012 zahlreiche namhafte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Kompromisslose Kundenzentrierung, Experten-Skills und eine kollaborative Unternehmenskultur bilden das Fundament der langjährigen und erfolgreichen Geschäftstätigkeit des Leasing-Anbieters. Die Integration des Programms ist speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Großunternehmen ausgerichtet, sodass vor allem auch komplexe Anforderungen stets optimal bedient werden können. Der Leasing-Dienstleister bietet eine riesige Auswahl an Premium-Bikes von über 60 Top-Marken. Dank herausragendem Full-Service einschließlich Home-Delivery des vollständig aufgebauten und fahrbereiten (E-)Bikes sowie dem einzigartigen mobilen Bike-Service können Reparaturen direkt an der Wunschadresse erledigt und Ausfallzeiten reduziert werden. Company Bike übernimmt ebenfalls das Störfallmanagement, sodass Unternehmen keine unvorhergesehenen Kosten oder zusätzlichen Aufwand haben. Ein Bezug über den lokalen Fachhandel ist ebenso möglich."Unser Anspruch ist es, ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten ganzheitlich zu fördern. Das Potenzial über den täglichen Pendelweg, etwas für sich, die Umwelt und die folgende Generation zu erwirken, ist enorm. Wir freuen uns auf intensives Networking und inspirierenden Austausch", schließt Fabian Kral, CSO Company Bike.Über Company Bike:Als einer der deutschlandweit führenden Anbieter fürs (E)-Bike-Leasing mobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mit Dienstfahrrädern. Company Bike sorgt für einen Rundum-Sorglos Service - dank individualisiertem Company Bike Portal für die Auswahl von E-Bikes und Fahrrädern, professioneller Beratung, persönlicher Auslieferung vor Ort und einem mobilen Reparaturservice. Company Bike motiviert mit seinem einzigartigen Dienstrad-Programm zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und rückt dabei die Gesundheit der Mitarbeitenden, ein aktives Umweltengagement im Sinne der CO2 Einsparung sowie das Ziel einer lebenswerten Zukunft in den Fokus.Weitere Informationen zu Company Bike unter: www.company-bike.com (https://company-bike.com/)