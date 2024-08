Im frühen Handel in Asien haben die Börsen kein klares Bild gezeigt. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost haben am Donnerstag erneut uneinheitlich geschlossen. Sie reagierten damit auf die vielbeachteten Zahlen von Nvidia. Bei BYD sackte der Kurs zunächst ebenfalls ab, dann waren aber plötzlich die Bullen am Steuer und starteten eine plötzliche Intraday-Rally.In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, verläuft die Entwicklung weiterhin nicht so positiv, wie es die heimische Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...