Paris (ots) -Mit dem offiziellen Start der Paralympischen Spiele entflammt der Sportsommer in Paris erneut. Zeitgleich mit der farbenfrohen Eröffnungszeremonie auf den ikonischen Champs-Élysées ist OMEGAs Countdown-Uhr nahe dem Eiffelturm bei 0 angekommen und hat damit den Beginn der inspirierenden Wettkämpfe eingeläutet, bei denen OMEGA wieder die Rolle des offiziellen Zeitnehmers übernehmen wird.Die Paralympischen Spiele 2024 in Paris finden bis zum 8. September statt und begrüßen rund 4.400 Athleten, die in 22 Sportarten gegeneinander antreten werden.OMEGA ist vor Ort mit 240 Zeitnehmern und Spezialisten, 300 geschulten Freiwilligen, 150 Tonnen Ausrüstung, 300 Anzeigetafeln und 130 Kilometern Kabel.Bei den diesjährigen Paralympischen Spielen finden 549 Einzelveranstaltungen statt, die zeitlich erfasst werden müssen. Jede einzelne weist ihre eigenen spezifischen Anforderungen und Herausforderungen auf. Doch dank vieler Jahrzehnten Erfahrung und Innovation gelingt es OMEGA, in den entscheidenden Momenten unbestreitbare Ergebnisse zu liefern.Neben vielen Technologien, die auch bei den Olympischen Spielen zum Einsatz kommen - darunter Startpistolen und Fotofinish-Kameras - wendet OMEGA auch auf die Paralympischen Spiele zugeschnittene Innovationen an wie den Start-Lichtblitz für gehörlose Wettkämpfer oder die fünfte Fotozelle zur Erkennung der Körpersilhouetten von Rollstuhlfahrern.OMEGA fungierte erstmals 1992 in Albertville als Zeitnehmer der Veranstaltung. Die seitdem immer enger werdende Partnerschaft mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) stellt eine natürliche Fortsetzung und Weiterentwicklung von OMEGAs Rolle als Zeitnehmer der Olympischen Spiele dar - einer Verantwortung, die die Marke seit 1932 nun zum 31. Mal übernommen hat.Jetzt, wo eine neue Flamme brennt und sich die Pariser Zuschauer wieder in die Ränge der Veranstaltungsorte begeben haben, ist OMEGA bereit, alle spannenden Wettkämpfe und Medaillengewinne in den kommenden Tagen zu erfassen.Weiteres Bildmaterial finden Sie hier (https://ots.de/doBC74).Pressekontakt:The Swatch Group (Deutschland) GmbHHannah KesslerFrankfurter Straße 2065760 EschbornHannah.Kessler@swatchgroup.comOriginal-Content von: Omega, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157276/5853587