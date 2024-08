Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 35

Actien-Börse Nr. 35

www.bernecker.info

In der erweiterten Konstruktion inklusive Beteiligungserwerb bezeichnet sich KONTRON als führender Anbieter von IT-Dienstleistungen unter der Überschrift "Internet of Things".Das ergibt ein umfangreiches Leistungsspektrum und darin liegt sowohl die Chance als auch das Risiko der Beurteilung. 1,07 Mrd. € Marktwert für einen Zielumsatz von etwa 1,3 Mrd. € im kommenden Jahr sind eine günstige Ausgangsbasis. Ein KGV von 10,6 ebenfalls. Die Bandbreite der Geschäfte lässt sehr viele Varianten der Beurteilung zu, die sich nicht konkretisieren lassen und nur im Gesamtwert einschätzbar sind. Ein Umsatzwachstum von mindestens 15 % p. a. ist daher nötig, um einen deutlichen Bewertungsaufschlag für den Umsatz zu erreichen. Darin steckt die Wette.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Rezessionsängste und sinkende Zinsen passen zusammen- Die Industrie ist erstmals die Schwachstelle der deutschen Wirtschaft- BMW schlägt TESLA - Das gab es noch nie!- HOCHTIEF: Spät entdeckt- PDD HOLDINGS wurde nach unten durchgereicht- FIELMANN ist einen Blick wert- Zwei DAX-Titel streichen wir aus der FavoritenlisteIhre Bernecker Redaktion /