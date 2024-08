© Foto: picture-alliance/ dpa | Fredrik_Von_Erichsen



US-Aktien haben in diesem Jahr zweistellig zugelegt. Dennoch schlägt der renommierte Investor Jim Rogers Alarm und zeigt sich "extrem besorgt" über das, was vor ihm liegt. Er hat aber auch zwei sichere Anlagen im Gepäck."Die USA haben seit 2008, 2009 kein Problem mehr gehabt, das ist die längste Zeit in der amerikanischen Geschichte", sagte Jim Rogers in einem geführten Interview mit ET Now. Und weiter: "Amerika, und damit die Welt, ist längst überfällig für ein Problem." Der durchschnittliche Anleger sollte demnach seine Vermögensaufteilung überdenken. Für Rogers bedeutet dies, dass er Bargeld den Vorrang gibt. "Ich habe eine Menge Bargeld. Ich habe deshalb so viel Bargeld, weil ich …