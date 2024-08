Positive Quartalszahlen beflügeln die Aktie

Die Jenoptik-Aktie verzeichnete in der letzten XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,92 EUR. Das Tageshoch lag bei 28,08 EUR. Insgesamt wurden 10.778 Aktien gehandelt. Der höchste Stand der letzten 52 Wochen wurde am 22. Februar 2024 mit 31,14 EUR erreicht. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste die Aktie um 11,53 Prozent zulegen. Am 24. Oktober 2023 sank der Kurs auf ein Tief von 19,96 EUR. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Dividende von 0,390 EUR je Aktie, nachdem 2023 eine Dividende von 0,350 EUR gezahlt wurde. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 35,67 EUR geschätzt.

Ausblick und Prognosen

Am 9. August 2024 präsentierte Jenoptik die Quartalszahlen für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie, verglichen mit 0,35 EUR je Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR. Die nächsten Geschäftszahlen werden am 12. November 2024 erwartet. Experten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie. Langfristig bleibt der Ausblick für die Jenoptik-Aktie somit vielversprechend.

Jenoptik Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...