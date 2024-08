NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) ging um 0,26 Prozent auf 113,23 Punkte zurück. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,88 Prozent.

Am Markt wurde auf besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten verwiesen. Diese hätten die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren wie US-Anleihen gebremst. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 3,0 Prozent gewachsen und damit stärker als bisher bekannt. Die US-Regierung hatte die Wachstumsdaten nach einer zweiten Schätzung nach oben revidiert.

Hinzu kommt eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Während die Kurse an den Aktienbörsen in New York zulegten, machten die Anleger eher einen Bogen um festverzinsliche Papiere./jkr/he