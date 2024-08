© Foto: adobe.stock.com



Silber lauert. Im Schatten von Gold hat sich Silber in Richtung 30 US-Dollar vorgekämpft. Allein der entscheidende Vorstoß über die womöglich richtungsweisenden 30 US-Dollar lässt noch auf sich warten. Warten auf das Startsignal In den letzten Handelstagen verstärkte Silber die Bemühungen, den markanten Widerstand um 30 US-Dollar aufzubrechen. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es das Edelmetall jedoch, die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Die fundamentalen Rahmenbedingungen stimmen. Die Erwartung einer baldigen Zinswende in den USA setzt dem US-Dollar massiv zu. Nicht nur Gold profitiert von der aktuellen Schwäche des Greenbacks. Silber und andere Edelmetalle und Rohstoffe …