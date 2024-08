Neue Dogecoin-Alternative mit 24% Anstieg bei DEX-Listing - $PLAY

Am heutigen Donnerstag, dem 29. August 2024, war es endlich soweit: PlayDoge ($PLAY) hat nach seinem fulminanten Vorverkauf sein Debüt an den dezentralen Börsen gefeiert. Dabei konnte der Coin kurz nach dem Start sofort um 24% steigen.

Aktuell liegt der Preis von $PLAY bei 0,00234 US-Dollar im Play/WETH-Pool und 0,00223 US-Dollar im PLAY/WBNB-Pool. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 21 Millionen US-Dollar. Seit genau 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit können die Token auf der offiziellen Website geclaimt und in private Wallets übertragen werden. Nachdem das Projekt für seine Idee eines 8-Bit-Grafik-Retro-Games in Anlehnung an das Tamagotchi mehr als 6,5 Millionen US-Dollar zur Projektfinanzierung einsammeln konnte, waren die Investoren und Memecoin-Trader schon gespannt auf den Start.

??https://twitter.com/PlayDogeGame/status/1829096718010286385

Als Sicherheitsmerkmal bietet der Coin neben dem unabhängigen Audit, das auf der Webseite abrufbar ist, auch gesperrte Liquiditätspools auf BNB und ETH. Diese Sicherstellung für den sicheren Handel kann aktuell über 550.000 US-Dollar aufweisen.

Kann Play Doge die Geschichte von Dogecoin mit x1177 wiederholen?

Sieht man sich die Daten von Dogecoin auf der Analyseplattform von CoinMarketCap genauer an, stellt man fest, dass ein Kauf von Dogecoin zu seinem niedrigsten Preis - bis heute - einen Gewinn von 117.766 Prozent ermöglicht hätte. Viele fragen sich, warum dies nicht auch bei dieser Doge-Variante der Fall sein sollte. Immerhin zeigt das Handelsvolumen auf Dextools bereits über 400.000 US-Dollar an Handelsaktivität innerhalb der ersten vier Stunden. Auch das Screening der Plattform Dextools zeigt bereits die Sicherheit des Projektes: $PLAY erreicht 73 von 99 Punkten, wobei die Handelsinformationen erst verzögert hochgeladen werden können, was aber einen entscheidenden Teil der Bewertung ausmacht. Wichtig ist daher, die richtige Contract-Adresse zu verwenden, um nicht Betrügern auf den Leim zu gehen:

BNB Pool - https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x2c708c6ba7dcc79bf781224018ce355eb4b4c3fd?t=1724925870175

ETH Pool - https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x97bde121a739046a3f4ff88e4e4d4176af5e8c2d?t=1724925972957



Gerade die Volatilität zu Beginn eines neuen Tokens bringt immer wieder gute Möglichkeiten, Gewinne aus den Schwankungen mitzunehmen. Auch ein Wiederaufleben der Handelsaktivität nach der schockierenden Verhaftung und Anklage des Telegram-Mitbegründers Pavel Durov ist nun nach seiner Freilassung auf Kaution wieder bemerkbar.

PlayDoge: Das neue Tamagotchi als Smartphone-Game

Gerade zu Beginn eines neuen Tokens kann beim Launch oft eine Gewinnmitnahme von Vorverkaufs-Käufern beobachtet werden. Daher ist im Chart auch ein Abfall des Preises ersichtlich, wobei die Möglichkeit des Stakings unterstützende Renditen bieten kann. Durch den Rückgang des Kurses bietet sich für Investoren die Möglichkeit, Token zu einem günstigeren Preis zu kaufen und von den Preisschwankungen zu profitieren. Mit seiner Aufstellung als Play-to-Earn-Game will das Projekt langfristige Aussichten bieten und nicht wie viele "Sun Pump" Coins schon nach wenigen Stunden oder Tagen wieder verschwinden.

Hier Impressionen vom Game ansehen.

Diversifikation am Markt könnte Gewinne bringen

In einem interessanten Schachzug hat ein Bitcoin-Wal in den letzten Minuten 1.000 Bitcoin im Wert von 59 Millionen US-Dollar von Binance abgezogen.

https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/3G98jSULfhrES1J9HKfZdDjXx1sTNvHkhN

Sind Bitcoin Wale daran interessiert, in die Meme-Coin-Action mit PlayDoge einzusteigen?

PlayDoge startet zu einem möglichen Wendepunkt auf den Märkten. Diese strategische Bewegung könnte Teil einer diversifizierten Neuausrichtung seines Portfolios im Vorfeld des Bullruns sein. Immerhin wird in der zweiten Jahreshälfte mit einem Anstieg der Altcoins gerechnet, wobei Bitcoin zwar die Richtung vorgibt, aber nicht die großen Renditen bringen wird. In Kombination mit den Zinssenkungen der FED sowie möglicherweise der EZB könnte dies den gewünschten Aufschwung vor den US-Wahlen bringen.

Schon im Vorverkauf wurde beobachtet, dass teilweise Großinvestoren enormes Interesse an PlayDoge gezeigt haben - eventuell fließen also diese Gelder in Zukunft auch in das neue Doge-Projekt. Wichtig bei Meme-Coins ist es jedenfalls, eine ausgiebige Prüfung der Projektdaten sowie des Projektumfeldes durchzuführen. Diese Due Diligence ist unerlässlich, um in diesem hochspekulativen Sektor, der enorme Volatilität aufweisen kann, mit möglichst geringem Risiko zu den Gewinnern zu gehören. Zahlreiche Krypto-Profis suchen immer wieder nach Projekten, die das Potenzial eines parabolischen Kursanstiegs haben. Mit dem Mehrwert, den das $PLAY-Projekt bietet, wurden durchaus gute Grundlagen für ein solides Wachstum geschaffen.

GameFi-Markt steigt auf 6,3 Milliarden, PlayDoge ist mittendrin

Durch den Mechanismus des Play-to-Earn in Verbindung mit dem viralen und nostalgischen Tamagotchi-Spiel werden definitiv viele Spieler ihren digitalen Shiba Inu am Smartphone hegen und pflegen. Schon in den 90er Jahren konnte das Spiel Millionen von Kindern und Jugendlichen begeistern, was nun die Memecoin-Trader von heute sind. Wer nimmt nicht gerne Geschenke dafür an, in einem Spiel seinen digitalen Hund zu füttern, mit ihm zu spielen, ihn zu waschen oder ihn schlafen zu legen?

Während die "alte" $DOGE-Variante nur von Preissteigerungen und Preisänderungen lebt, kann hier eine weitere Ebene hinzugefügt werden. Mit einem aufstrebenden Markt, der bis 2031 einen Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar erreichen soll, positioniert sich das Projekt schon frühzeitig im Web3 und kann damit einen Vorsprung gegenüber vielen anderen erreichen.

Mit diesen Grundlagen könnten sich für PlayDoge-Token-Inhaber gute Renditen in den nächsten Wochen ergeben. Wenn das Spiel startet und immer mehr Gamer die Token kaufen, wird auch der Wert des Coins mit nach oben ziehen. Um immer informiert zu bleiben, empfiehlt es sich, den offiziellen Kanälen auf Telegram und X zu folgen.

Besuchen Sie die $PLAY-Website, um alles über den Coin zu erfahren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.