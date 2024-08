Krypto-Wale verkaufen PEPE, während PEPU über 11 Mio. $ erreicht

Pepe Unchained ($PEPU) hat in seinem viralen Vorverkauf mittlerweile deutlich über 11 Millionen US-Dollar gesammelt, was auf eine anhaltende Dynamik und ein starkes Interesse im Meme-Coin-Sektor hindeutet. Die erwarteten Einnahmen könnten schon zeitnah die Marke von 12 Millionen US-Dollar überschreiten, da die Nachfrage nach dem Token weiter zunimmt. Dieses Wachstum könnte teilweise durch das schwindende Vertrauen in den ursprünglichen Pepe ($PEPE) gefördert werden, der kürzlich einen signifikanten Kursverlust erlebte. Auf Wochensicht wurden sämtliche Kursgewinne vernichtet. PEPE verlor im letzten Monat ein Drittel seines Werts und rutschte jetzt nach Daten von CoinMarketCap wieder aus der Top 25 heraus.

Pepe Unchained positioniert sich dabei in seinem Presale laut Whitepaper und Website als überlegene Alternative zu $PEPE, mit niedrigeren Transaktionskosten und schnelleren Abwicklungen. Die Entwicklung einer eigenen Blockchain-Plattform verspricht nicht nur eine effizientere Nutzung für $PEPU-Inhaber, sondern dient auch als Grundlage für die Einführung zukünftiger Meme-Coins und Token. Anleger, die von den aktuellen Herausforderungen der Ethereum-Blockchain betroffen sind, dürften das Konzept einer Meme-Layer-2 besonders spannend finden. Diese haben noch die Möglichkeit, zum Vorverkaufspreis von 0,00938510 US-Dollar pro Token zu investieren, bevor der Preis in Kürze auf 0,00942260 US-Dollar steigen wird.

Zum Pepe Unchained Presale

Setzen Krypto-Wale jetzt auf Pepe Unchained?

Pepe-Wale scheinen nun bereit, auf Pepe Unchained umzusteigen. Zumindest zeigt sich eine schwächelnde Nachfrage nach $PEPE, dem drittgrößten Meme-Coin. Am Mittwoch wurden laut IntoTheBlock etwa 1,16 Billionen $PEPE im Wert von 8,96 Millionen US-Dollar von großen Wallets abgezogen, was auf sinkendes Vertrauen hinweist.

Am Mittwoch und Donnerstag flossen erhebliche Mengen an $PEPE-Token in den Markt, was laut Coinglass-Daten einem Wert von etwa 8,64 Millionen US-Dollar entsprach. Diese Bewegungen, die parallel zu den groß angelegten Abhebungen von Walen stattfanden, könnten den Preis von $PEPE weiter unter Druck setzen. Trotz einer Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden US-Dollar könnten solche Transaktionen, insbesondere in einem volatilen Markt wie dem der Meme-Coins, erhebliche Auswirkungen auf den Preis haben. Das Sentiment wird zunehmend bearisher.

In den letzten drei Monaten ist der Wert von $PEPE bereits um fast 50 Prozent gesunken, was auf eine schwindende Marktstimmung hinweist. Die langfristige Bedrohung für $PEPE liegt jedoch nicht nur in den Abhebungen, sondern in einem tiefergehenden Trend: der Abwanderung von Investoren zu vermeintlich besseren Alternativen.

Pepe Unchained ($PEPU) hat sich hier als ein neuer Kandidat positioniert, indem es sein Finanzierungsziel von 11 Millionen US-Dollar übertraf und das Vertrauen großer Investoren gewinnt. PEPU positioniert sich als eine Pepe-Alternative.

Zum Pepe Unchained Presale

Auf pump.fun und SunPump könnte Pepe Unchained folgen

Die wachsende Begeisterung um Pepe Unchained ist eng mit der bevorstehenden Einführung einer Layer-2-Technologie verbunden, die nach dem Abschluss des Vorverkaufs erwartet wird. Während Plattformen wie pump.fun und SunPump im Bereich der Meme-Coin-Launches häufig im Fokus stehen, sind diese oft mit einem erhöhten Betrugsrisiko behaftet. Im Gegensatz dazu setzt Pepe Unchained auf eine sichere und leistungsfähige Blockchain-Infrastruktur, die auf Ethereum basiert.

Die Base-Chain von Coinbase, die als Host für die Meme-Coin-Startrampe FOMO Bull Club bekannt ist, zeigt bereits die Bedeutung robuster Blockchain-Technologie im Meme-Coin-Sektor. Pepe Unchained geht jedoch einen Schritt weiter, indem es die Anziehungskraft von Pepe mit fortschrittlicher Layer-2-Technologie kombiniert. Diese Entwicklung könnte 2024 eine spannende Rolle im Kryptobereich spielen, da Meme-Coins zunehmend mit echtem Nutzen ausgestattet werden.

Pepe Unchained positioniert sich hier als ein Vorreiter, indem es die Nachteile traditioneller Ethereum-basierter Meme-Coins wie hohe Transaktionskosten und langsame Abläufe durch den Einsatz von Layer-2-Technologie überwindet. Dadurch werden schnellere Transaktionen und geringere Gebühren ermöglicht. Ein Ökosystem für Meme-Coins ist der erklärte Plan des Teams.

PEPU vor 12 Mio. $: Letzte Chance, in Pepe Unchained zu investieren

Da Wale sich von $PEPE abwenden und möglicherweise zu Pepe Unchained ($PEPU) wechseln, bietet sich jetzt die Gelegenheit, frühzeitig in $PEPU zu investieren. Besonders attraktiv ist auch das Staking-Programm, das eine aktuelle Rendite von rund 180 Prozent APY bietet und so die Bestände der Investoren schneller wachsen lässt.

Interessenten können $PEPU direkt auf der Pepe Unchained-Website mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte erwerben. Der Token hat umfassende Audits von Coinsult und SolidProof durchlaufen, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Smart Contracts bestätigen. Für aktuelle Informationen und Community-Austausch stehen X und Telegram zur Verfügung. Doch in weniger als 48 Stunden wird der Preis von PEPU das nächste Mal angehoben, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.