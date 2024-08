Der Platinpreis steht derzeit bei 939 US-Dollar, ein Rückgang von 1,8% in den letzten 24 Stunden und von 2,6% im Wochenvergleich. Diese Zahlen stellen eine signifikante Entwicklung im Metallmarkt dar, wobei die Gründe für diese Veränderungen und die potenziellen Auswirkungen von zentraler Bedeutung sind. In diesem Beitrag werden wir die aktuellen Marktdynamiken und die Zukunftsaussichten des Platins analysieren.Anzeige:Die jährlich stattfindende "Shanghai Platinum Week" hat auch dieses Jahr wichtige Einblicke in die ...

