Stabilität und Erwartung

Die Aktie der Mercedes-Benz Group konnte sich am heutigen Handelstag leicht verbessern und notierte zuletzt bei 62,56 EUR, was einer Steigerung um 42 Cent entspricht. Zu Tagesbeginn war der Kurs mit 62,20 EUR gestartet und erreichte zwischendurch ein Hoch von 62,85 EUR. Derzeit beträgt das Handelsvolumen auf dem XETRA-Markt 631.972 Aktien, was auf ein reges Interesse schließen lässt.

Rückblick und Zukunftsausblick

Im vergangenen Jahr erreichte die Mercedes-Benz Aktie mit 77,45 EUR am 8. April 2024 ihren Höchststand, während der tiefste Punkt am 31. Oktober 2023 bei 55,08 EUR lag. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 5,01 EUR pro Aktie, nachdem im Vorjahr 5,30 EUR ausgeschüttet wurden. Der durchschnittliche Kurswert wird dabei auf [...]

Hier weiterlesen