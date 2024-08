Marktentwicklung und Analystenschätzungen

Die Henkel vz-Aktie zeigte im XETRA-Handel am frühen Nachmittag eine leichte Kurssteigerung von 0,4 Prozent, was den Aktienkurs auf 82,20 Euro hob. Im Tagesverlauf erreichte das Papier ein Hoch von 82,32 Euro, bevor es sich gegen Mittag leicht abkühlte. Zum Handelsstart war die Aktie noch bei 81,80 Euro eingestiegen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden insgesamt 42.061 Aktien des Unternehmens gehandelt.

Der Kurs der Henkel vz-Aktie liegt aktuell etwa 4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, das am 12. Juni 2024 erreicht wurde. Auf der anderen Seite bleibt der derzeitige Kurs noch rund 25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 65,88 Euro, welches am 5. Oktober 2023 markiert wurde. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,96 Euro je Aktie, ein leichtes Plus gegenüber den 1,85 Euro, die im Vorjahr ausgezahlt wurden.

Finanzkennzahlen und Prognosen

Am 6. November 2024 wird Henkel vz voraussichtlich die Q3-Ergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlichen, und die Finanzberichterstattung für das dritte Quartal 2025 wird für den 5. November 2025 erwartet. Bemerkenswert ist, dass Henkel bereits für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Quartal einen stabilen Gewinn je Aktie von 1,02 Euro bei gleichbleibendem Umsatz von 4,95 Milliarden Euro vermeldete.

Für 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,32 Euro. Analystenschätzungen sehen das Kursziel der Henkel vz-Aktie durchschnittlich bei 83,89 Euro, was eine moderate Steigerung gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Verschiedene Analysen und Meinungen zur Aktie deuten darauf hin, dass das Unternehmen trotz der Volatilität weiterhin eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellt.

