Während Altmeister Warren Buffett und seine Berkshire Hathaway in den Börsen-Olymp aufsteigen, bekommt Highflyer Nvidia nach den Earnings die Flügel gestutzt. Ralph Malisch schaut bei wO TV auf die Charts der Woche.Der stellvertretende Chefredakteur des Smart Investor schaut sich Chip-Liebling Nvidia nach den durchwachsenen Earnings aus der charttechnischen Perspektive an. Kommt der KI-Hype nun auf den Boden der Tatsachen zurück? Ein weiterer hochgelobter KI-Konzern kam in dieser Woche unter die Räder: Die Aktie Super Micro Computer geriet ins Fadenkreuz von Shortseller Hindenburg, und musste anschließend auch noch die Veröffentlichung des Jahresberichts verschieben. Die Aktie fiel …