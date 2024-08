Während Altmeister Warren Buffett und seine Berkshire Hathaway in den Börsen-Olymp aufsteigen, bekommt Highflyer Nvidia nach den Earnings die Flügel gestutzt. Ralph Malisch, stellvertretender Chefredakteur des Smart Investor, analysiert für wO TV die wichtigsten Charts der Woche. Ein weiterer KI-Liebling kam in dieser Woche unter die Räder: Die Aktie Super Micro Computer geriet ins Fadenkreuz von Shortseller Hindenburg, und musste anschließend auch noch die Veröffentlichung des Jahresberichts verschieben. Die Aktie fiel anschließend wie ein Stein. Grund zur Freude gibt es am Donnerstag vor allem im DAX, der ein neues Rekordhoch erklimmt. Und am Freitag geht es weiter mit Feiern: Warren Buffett wird 94 Jahre alt. Und seine Berkshire macht dem Starinvestor ein ganz besonders Geschenk. Jetzt die komplette Chartanalyse im Video ansehen!