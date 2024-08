© Foto: Hannes P Albert/dpa



Das Chartbild für Bitcoin bleibt zwiegespalten. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag sorgte für einen deutlichen Auftrieb an den Märkten und hat auch den Bitcoin-Kurs wieder über wichtige Indikatoren gehoben.Eine weitere Korrektur in dieser Woche hat den Bitcoin-Kurs wieder unter seinen 200-Tage-Trend und sein Bullmarket-Supportband getrieben. Damit bewegt sich der Bitcoin-Kurs weiterhin im unteren Segment seines Seitwärtskanals zwischen 57.000 und 71.500 US-Dollar, in dem er seit dem Ausbruch im Februar konsolidiert und kämpft seit dem Eintreten der Sommerphase damit, sein bullisches Momentum wiederzuerlangen. In der Monatsansicht bleibt das Chartbild jedoch vielversprechend, da …