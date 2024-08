NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen und angesichts eines geplanten Börsengangs des Nahost-Geschäfts von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, von dem Essenslieferdienst habe es im Rahmen einer Analystenkonferenz sehr ermutigende Aussagen gegeben. Die Trends in Korea und Saudi-Arabien seien erfreulich, während sich die Cashflow-Kennzahlen schnell verbesserten. Er bleibt der Ansicht, dass europäische Essenslieferdienste generell erheblich unterbewertet sind./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 16:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 17:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

© 2024 dpa-AFX-Analyser