Andersen Global baut seine multidisziplinäre Plattform in Afrika weiter aus und erweitert das Angebot in der Region durch eine Kooperationsvereinbarung mit Boston Advisory Limited mit Sitz in Nigeria um Investmentbanking- und M&A-Fähigkeiten.

Boston Advisory Limited ist ein Investmentbanking-Unternehmen, das eine breite Palette von Investmentbanking-Dienstleistungen für eine vielfältige Gruppe von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und vermögenden Privatpersonen anbietet.

Zu den Hauptschwerpunkten der Firma gehören Transaktionsdienstleistungen und Kapitalbeschaffung, wobei sie an einer der größten Fusionen in Nigeria mitgewirkt und mehr als 300 Milliarden NGN beschafft hat. Alle Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Investmentbanking und betreuen einige der größten Unternehmen in der Fertigungs-, Öl- und Gas- sowie der Immobilienbranche.

"Die Zusammenarbeit zwischen Boston Advisory Limited und Andersen Global markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für unser Unternehmen und unsere Kunden", sagte Funso Popoola, Managing Director von Boston Advisory Limited. "Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unser fortwährendes Engagement, unseren Kunden in der gesamten Region unvergleichliche, umfassende Lösungen zu bieten."

Mark L. Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global, fügte hinzu: "Boston Advisory Limited wird weiterhin führend auf dem Markt sein und einen außergewöhnlichen Wert liefern, während wir unsere multidisziplinäre Plattform weiter ausbauen und Fähigkeiten hinzufügen, die den Kunden am besten dienen. Unsere Zusammenarbeit mit dieser Gruppe ermöglicht es uns, auf dem afrikanischen Markt einen bedeutenden Einfluss auszuüben und positioniert uns für eine weitere Expansion in diesem Sektor."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 17.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 475 Standorten vertreten.

