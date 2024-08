Zürich (ots) -Die Swiss Ice Hockey Federation und localsearch, der führende Marketing- und Werbepartner für Schweizer KMU in der digitalen Welt, freuen sich, dass die Partnerschaft um ein weiteres Jahr bis und mit der Saison 2024/2025 verlängert werden konnte. Während das Unternehmen mit local.ch, der grössten Schweizer Buchungsplattform, bereits seit letzter Saison als stolzer Helm-Sponsor der Schweizer Männer-Nationalmannschaft fungierte, wird diese Zusammenarbeit nun neu auch auf das Frauen-Nationalteam ausgeweitet."So wie die Schweizer Männer-Nationalmannschaft die Fans mit dem Gewinn der WM-Silbermedaille begeistert hat, will auch localsearch bei seinen Kundinnen und Kunden punkten. Es freut uns sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit SIHF fortsetzen und auf das Frauen-Nationalteam ausbauen und damit einen Beitrag zur Förderung des Schweizer Frauen-Eishockeys leisten können. Ein Engagement, das hervorragend zu unserer Unternehmensphilosophie passt", kommentiert Stefano Santinelli, CEO von localsearch, die Vertragsverlängerung.Marco Baumann, Director Marketing & Sponsoring der SIHF, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: "localsearch passt nicht nur unternehmerisch zu uns, sondern entspricht mit seiner Ambition sowie seiner Philosophie der lokalen Verbundenheit und der Schweizer Qualität auch unseren Wertvorstellungen. Mit der Erweiterung des Sponsorings auf unser Frauen-Nationalteam setzen wir gemeinsam ein klares Zeichen für die Förderung des Frauen-Eishockeys in der Schweiz."Mit 1,8 Millionen Besucherinnen und Besucher und 21 Millionen Seitenaufrufen pro Monat ist local.ch die grösste Schweizer Buchungsplattform und gehört sogar zu den zehn reichweitenstärksten Schweizer Onlineportalen überhaupt. Auf der Buchungsplattform sind über 500'000 KMU aus allen möglichen Branchen online buchbar. Architektin von local.ch ist localsearch (Swisscom Directories AG).Die Partnerschaft zwischen Swiss Ice Hockey und localsearch umfasst neben der Helmpräsenz auch visuelle Präsenzen auf und neben dem Eis sowie in den sozialen Medien. Die neuen Helmdesigns der Frauen mit dem local.ch-Logo werden ab sofort im Rahmen der neu gegründeten Women's Euro Hockey Tour auf dem Eis zu sehen sein.Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit beiden Plattformen 2.7 Millionen Personen oder jeden vierten Schweizer (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.Pressekontakt:Tim FreiCommunication Managermedia@localsearch.ch+41 58 262 74 67Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100922476