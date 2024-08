© Foto: Bernd Weißbrod/dpa



Auch im Bildungssektor verlagern sich die Angebote zunehmend in das Internet, wovon folgende Unternehmen profitieren. Das Internet hat unser Leben bereits in vielen Bereichen stark verändert. So kaufen wir häufig in Onlineshops ein, die sich in der ganzen Welt befinden können, erledigen unsere Bankgeschäfte online und treffen uns auf Social-Media-Plattformen mit Freunden. Auch Unternehmen verlagern zunehmend Daten in die Cloud und Mitarbeiter können flexibel darauf zugreifen. Der Hauptgrund dafür sind große Kosteneinsparungen und eine höhere Effizienz. Ein Markt, der sich aufgrund dieser Prozesse aktuell ebenfalls im Wandel befindet, ist der Bildungssektor. Online Education ist vor allem in …