DJ PTA-Adhoc: IGP Advantag AG: Investor zieht seinen LOI zurück

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/29.08.2024/20:30) - Berlin, 29.08.2024 - Am heutigen Tag hat der Vorstand der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) mit dem Investor, der Ende Juli 2024 einen Letter of Intent (Absichtserklärung) verfasst, der den Kauf der Aktienmehrheit von der Hauptaktionärin sowie die Investition in eine bereits beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von 10% des Grundkapitals beinhaltete, ein weiteres Treffen abgehalten.

Bei diesem Treffen hat der Investor betont, dass er nach eingehender Prüfung beschlossen habe, lediglich an Teilen der Unternehmensgruppe interessiert zu sein, um diese in seine Organisation zu integrieren. Insbesondere bestehe kein Interesse an der börsennotierten Muttergesellschaft, lediglich an operativen Tochter- oder Enkeltochtergesellschaften der IGP Advantag AG.

Kontakt:

IGP Advantag AG

Vorstand

Friedrichstraße 185

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.21015100

Mail: aktie@igp-advantag.ag

Ende der Ad hoc-Mitteilung

(Ende)

ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

