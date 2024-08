XRP News: Ripple wieder schwach! Ist XRP am Ende?

In den letzten 24 Stunden steigt Bitcoin wieder leicht an. Kurzfristig gelang die Erholung über 60.000 US-Dollar. Dann folgte der nächste Abverkauf. Nun sieht es jedoch bei Bitcoin und Ethereum mit einer seitwärts gerichteten Konsolidierung in den kleineren Zeiteinheiten eigentlich solide aus.

Derweil verliert XRP schon wieder über 2 Prozent und ist damit einer der schwächsten Top 10 Kryptos. Sollten Anleger also die Finger von der Ripple Kryptowährung lassen? Dafür spricht insbesondere der folgende Aspekt:

XRP Prognose: Finger weg! Opportunitätskosten bleiben hoch

Opportunitätskosten beziehen sich auf die entgangenen Gewinne, wenn man sich für eine Investition entscheidet und damit andere potenziell profitablere Möglichkeiten verpasst. Im Kontext von XRP sind diese Kosten aktuell besonders relevant, da der Kurs von XRP in letzter Zeit schlechter abschneidet als viele andere Altcoins oder Bitcoin.

Selbst wenn man XRP langfristig Potenzial zutraut, könnten die Opportunitätskosten hoch sein, wenn man sein Kapital in XRP bindet. Denn andere Kryptowährungen bieten mitunter bessere Renditen und Kapital ist naturgemäß begrenzt. Daher erscheint ein Einstieg in XRP momentan weniger attraktiv.

So zeigt der folgende Chart in 2024 eine signifikante Underperformance gegen Bitcoin, Ethereum und Solana.

Crypto All-Stars: Meme-Coins staken und Geld verdienen

XRP zeigt wieder einmal Schwäche und die Opportunitätskosten bleiben hoch. Wer ein Basis-Investment sucht, wird 2024 woanders fündig. Wer mit höherem Risiko auf höhere Renditen zielen möchte, könnte sich auch Presales anschauen. Denn der neue Coin Crypto All-Stars (STARS) offenbart im Gegensatz zu XRP relative Stärke.

Das Krypto-Projekt Crypto All-Stars hat in kürzester Zeit nämlich schon fast die Marke von 1 Million US-Dollar in seinem Presale überschritten. Dieses Ergebnis markiert einen Meilenstein für das Projekt, das ein umfassendes Ökosystem für das Staking von Meme-Coins entwickeln möchte. Der STARS-Token ist die native Kryptowährung des Projekts und steht dabei im Mittelpunkt dieses Vorhabens. Aktuell können Anleger den nativen Token noch für 60 Stunden zum fixen Preis von 0,0014135 US-Dollar kaufen. Dann wird der Preis erneut angehoben.

Im Jahr 2024 erfreuen sich Meme-Coins weiterhin großer Beliebtheit, doch die Konkurrenz in diesem Sektor nimmt zu. Viele Projekte bemühen sich daher, durch einen realen Nutzen hervorzustechen. Crypto All-Stars verfolgt einen einzigartigen Ansatz, indem es das Staking von Meme-Coins für die Nutzer einfacher und zugänglicher machen will. Traditionell war das Staking solcher Token komplex, da viele Meme-Coins auf unterschiedlichen Blockchains existieren. Mit dem neuen Staking-Ökosystem, das auf dem sogenannten MemeVault basiert, soll dieser Prozess jedoch erheblich vereinfacht werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Staking-Plattformen, die oft auf eine einzige Blockchain beschränkt sind, bietet MemeVault das plattformübergreifende Staking von Meme-Coins. Nutzer können so verschiedene Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe Coin an einem zentralen Ort staken und dabei Belohnungen in Form des STARS-Tokens verdienen.

Bereits zum Start sind elf verschiedene Memecoins für das Staking verfügbar. Kontinuierlich möchte das Team neue Projekte hinzufügen. Die strategischen Tokenomics des STARS-Tokens sind darauf ausgelegt, das langfristige Wachstum des Projekts zu fördern. Insgesamt werden 25 Prozent der Token für Belohnungen während des Stakings bereitgestellt, weitere 20 Prozent für Marketingaktivitäten und 10 Prozent für Liquiditätspools.

Der STARS-Token kann noch im Presale erworben werden, wobei der Preis regelmäßig steigt. Ergo haben Früh-Investoren die Chance Buchgewinne aufzubauen. Nach dem Kauf ist sofortiges Staking möglich, das derzeit eine Rendite von über 1700 Prozent APY bietet. Interessierte Anleger können auf der Website des Projekts den STARS-Token gegen ETH, USDT oder BNB tauschen und sogar per Kreditkarte investieren.

