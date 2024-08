Irvine, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire) -Aktionen im Jubiläumsmonat erinnern an die Geschichte des Unternehmens - vom kleinen kalifornischen Start-up zum florierenden globalen E-Commerce-HändleriHerb, einer der weltweit führenden Online-Einzelhändler für Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheits- und Wellnessprodukte, ist stolz darauf, sein 28-jähriges Bestehen mit seiner größten einmonatigen September-Verkaufsaktion zu feiern, die Kunden einlädt, tägliche Angebote und wöchentliche Rabatte von 28 % auf ausgewählte Marken und Produktkategorien wie Schönheit, Sportnahrung, Körperpflege und mehr zu entdecken."Unser September Anniversary Sale ist zu einer jährlichen Tradition geworden, die unsere bescheidenen Anfänge und unser unermüdliches Engagement würdigt, die beste Auswahl an Gesundheits- und Wellness-Produkten zum günstigsten Preis und mit dem kundenfreundlichsten Erlebnis anzubieten", so Neil Folgate, SVP of Global Marketing bei iHerb. "Mit der Unterstützung durch unsere großartigen Marken und Lieferanten sind wir in der Lage, unseren Kunden auf der ganzen Welt beträchtliche Rabatte zu gewähren, um uns dafür zu bedanken, dass sie zur Entwicklung von iHerb zu einem vertrauenswürdigen, loyalen Partner ihrer Gesundheits- und Wellnessreise beigetragen haben."28 Jahre Entwicklung und Innovation Im Jahr 1996 trat iHerb mit seiner einzigartigen Vision auf den Markt, Qualitätsprodukte anzubieten, die Gesundheit und Wohlbefinden zu erschwinglichen Preisen fördern. Was als kleines Unternehmen in Kalifornien mit dem Onlineverkauf von Johanniskraut begann, entwickelte sich bald zu einem globalen Unternehmen.Als die Umsätze zu florieren begannen, eröffnete iHerb 2002 sein erstes Fulfillment Center in Irwindale, Kalifornien. Dies markierte den Beginn einer strategischen Expansion eines Unternehmens, das heute sieben temperaturkontrollierte, hochmoderne Logistikbetriebe in den USA und Asien umfasst, sowie eine Anlage in Riad, Saudi-Arabien, die für die kommenden Monate geplant ist.Das Wachstum von iHerb setzte sich mit der Einführung der eigenen Hausmarken im Jahr 2009 fort. Damit verbesserte iHerb sein Kundenangebot durch hochwertige Marken, die von unabhängiger Seite auf ihre Echtheit geprüft werden. Im Jahr 2018 überschritt das Unternehmen die Umsatzgrenze von einer Milliarde US-Dollar und hat vor kurzem die Marke von 2 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz passiert, womit es seine führende Position und seinen Wachstumskurs in der globalen E-Commerce-Branche untermauert.Mit einer Produktauswahl von mehr als 50.000 Artikeln ist iHerb bestrebt, ein lokalisiertes Einkaufserlebnis zu schaffen, indem es seine Einkaufsplattform in 19 Sprachen übersetzt und 85 Währungen akzeptiert, um die Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse von Kunden in 180 Ländern zu erfüllen."Von Anfang an trat iHerb als Innovationsführer auf und revolutionierte Logistiklösungen, die unsere rasche Expansion in den internationalen E-Commerce im Gesundheits- und Wellnesssektor vorangetrieben haben", berichtet Emun Zabihi, Chief Executive Officer bei iHerb. "Unser Weg vom Verkauf eines einzigen Produkts zum weltweiten Marktführer in der Wellness-Branche war gerichtet auf das Ziel, Gesundheit und Wellness für alle erschwinglich zu machen. Ich bin stolz darauf, dass wir fast drei Jahrzehnte später uns selbst als Unternehmen treu geblieben sind und zugleich eine inspirierende Erfolgsgeschichte geschrieben haben, die im amerikanischen Traum verwurzelt ist."Zum Auftakt der diesjährigen Jubiläumsaktion hat das Unternehmen ein Jubiläumsvideo veröffentlicht, das auf allen seinen Social-Media-Kanälen zu sehen sein wird, darunter Instagram, Facebook und TikTok. Für weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich der 10 wichtigsten Gründe für Kunden, bei iHerb einzukaufen, klicken Sie bitte hier.Informationen zu iHerb: iHerb gehört zu den weltweit führenden Onlinehändlern und bietet eine beispiellose Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten von über 1.800 renommierten Marken an. Unterstützt von 3.000 Mitarbeitenden weltweit bedient iHerb mehr als 11 Millionen aktive Kundinnen und Kunden in 180 Ländern und 19 Sprachen. iHerb's ausgeklügeltes globales Logistiknetzwerk wird von sieben temperaturkontrollierten Fulfillment-Zentren in den USA und Asien unterstützt, die den Kunden ein nahtloses und verlässliches Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen iHerb mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. 