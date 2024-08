Gemischte Reaktionen im Börsenhandel

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns BYD erlebt derzeit eine Achterbahnfahrt an den internationalen Börsen. Nachdem die US-Großbank kürzlich das Kursziel für BYD gesenkt hatte, zeigte sich die Aktie im frühen NASDAQ OTC-Handel schwankend. Der Kurs konnte zwischenzeitlich ein Plus von 3,0 Prozent verzeichnen und erreichte ein Tageshoch von 29,49 USD, bevor er sich wieder auf ein stabileres Niveau einpendelte. Der letzte 52-Wochen-Höchststand wurde im September 2023 bei 32,80 USD gemessen, wohingegen das Tief im Februar 2024 bei 21,80 USD lag. Aktuell liegt die Aktie 35,28 Prozent über diesem Tiefstwert, was auf kurzfristige spekulative Käufe hindeutet.

Quartalszahlen und Zukunftsaussichten

BYD hat im jüngsten Quartal weniger glänzende Zahlen präsentiert. [...]

