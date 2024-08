FLOKI Kurs bricht ein, während Base Dawgz explodiert!

Während Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. eher seitwärts verlaufen, ist die Volatilität bei anderen Coins schon deutlich höher. Vor allem Meme Coins sind in letzter Zeit extremen Kursschwankungen unterlegen, wobei FLOKI in dieser Woche besonders aufgefallen ist. Nach einem steilen Anstieg geht es nun genauso schnell wieder bergab für einen der größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung. Währenddessen ist die Euphorie bei Base Dawgz ($DAWGZ) deutlich zu spüren. Hier sind Investoren offenbar nicht mehr zu bremsen.

FLOKI gibt Gewinne wieder ab

FLOKI ist einer der meistgehypten Coins in diesem Jahr. Als Meme Coin angefangen haben die Entwickler mit dem Erreichen der Milliarden Dollar Marke alles daran gesetzt, den Hype aufrecht zu erhalten und FLOKI auch langfristig in den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu platzieren.

Während natürlich viele Coins gerne die "bekanntesten und meistgenutzten der Welt" wären, hat man bei FLOKI eine umfangreiche Roadmap präsentiert, um dieses ambitionierte Ziel tatsächlich zu erreichen. Jedes Zwischenziel wird von Investoren gewürdigt und führt auch schnell zu Kurssteigerungen. Heute gibt FLOKI die Gewinne der letzten Tage aber wieder ab und fällt um mehr als 11 %.

(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Auch wenn FLOKI schon lange kein reiner Meme Coin mehr ist, sind die Kursschwankungen immer noch enorm. Die Chancen stehen auch gut, dass der Coin nochmal ein neues Allzeithoch erreicht, wenn auch Bitcoin nochmal auf über 70.000 Dollar steigt. Die Zeiten der ganz großen Gewinne von x100 oder mehr sind hier allerdings längst vorbei, da der Coin inzwischen eine Milliarden Dollar Bewertung erreicht hat und diesen Wert nicht mehr so schnell verhundertfachen wird. Daher setzen auch immer mehr Investoren auf den neuen Base Dawgz ($DAWGZ).

Base Dawgz vor x100 Rallye?

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein Meme Coin, der im Gegensatz zu FLOKI noch ganz am Anfang steht. Zwar hat man hier keine so umfangreiche Roadmap präsentiert, FLOKI ist aber auch ohne diese auf eine Bewertung von einer Milliarde Dollar gestiegen und hat erst danach durch echten Mehrwert geglänzt. Base Dawgz ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger inzwischen Token im Wert von über 3 Millionen Dollar gekauft haben. Ein Umstand, der Analysten extrem bullish stimmt.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die hohe Nachfrage schon während des Vorverkaufs kommt nicht von ungefähr. Die Entwickler setzen bei Base Dawgz von Anfang an auf einen Multi Chain Launch, sodass die $DAWGZ-Token nicht nur auf der Base Chain handelbar sind, sondern auch auf der BSC, auf Ethereum, Solana und Avalanche. Durch die breite Verfügbarkeit werden möglichst viele Trader angesprochen, sodass der $DAWGZ-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte.

Außerdem sorgt eine Staking-Funktion dafür, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token gesperrt ist, da die Staking-Rendite überdurchschnittlich hoch ist und viele Käufer diese Funktion nutzen, um ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu generieren. Da gestakte Token nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, erwarten Analysten einen Kursanstieg nach dem Handelsstart an den Börsen, der bei über 1.000 % liegen könnte. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen, sodass nicht mehr lange Zeit bleibt, um von Anfang an dabei zu sein.

