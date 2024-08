Verbesserter Schutz von Kundendaten durch branchenführende Sicherheits- und Compliance-Standards

Ververica, Entwickler von Apache Flink und führendes Unternehmen im Bereich Echtzeit-Daten-Streaming, meldete heute die Erteilung der Service Organization Control 2 Type I-Zertifizierung (SOC 2 Type I) des AICPA. Diese Zertifizierung geprüft von Prescient Assurance, dem weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen für B2B/SAAS-Unternehmen zeigt die Anstrengungen von Ververica bei der Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor evolvierenden Cyberbedrohungen.

Ververica, the original creators of Apache Flink and a leader in real-time data streaming, today announced it successfully achieved AICPA Service Organization Control (SOC) 2 Type I certification. This certification, audited by Prescient Assurance, a global leader in security and compliance certifications for B2B/SAAS companies, underscores Ververica's dedication to implementing robust security measures that protect from evolving cyber threats. (Graphic: Business Wire)