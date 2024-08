Krypto-Experte warnt vor gewaltigem Crash in einem Monat!

Der Kryptomarkt blickt optimistisch auf die im September von Jerome Powell angedeutete und von den Märkten erwartete erste Zinssenkung nach einer Zeit voller Liquiditätsentzüge. Somit könnte wiederum mehr Geld in die Märkte gelangen, was sich auch positiv bei den Kursen der Kryptowährungen bemerkbar machen dürfte.

Ebenso befinden wir uns in der bullischsten Phase des Vierjahreszyklus von Bitcoin, welche noch bis Mitte nächsten Jahres anhält. Hinzu kommen steigende Adaption durch immer mehr börsennotierte Krypto-Investmentprodukte und die höhere Akzeptanz wie von Pensionsfonds und weiteren Investoren.

Nun warnt der Krypto-Experte Mister Crypto jedoch davor, dass wir uns möglicherweise vor einem enormen Crash befinden. Dieser könnte Anlegern sehr hohe Verluste einbringen, deshalb wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit den Details auseinandersetzen.

Kryptowährungen könnten laut Krypto-Experten im November crashen

Der bekannte Bitcoin- und Altcoin-Trader und Analyst Mister Crypto hat auf seinem X-Profil heute einen Beitrag geteilt, welcher den Optimismus einiger Anleger zerstört haben dürfte. Denn in diesem war ein BTC-Chart zu sehen, auf welchem ein steiler Absturz bis auf einen Kurs von rund 16.000 USD zu sehen ist.

Bitcoin if Kamala Harris becomes the new USA President: pic.twitter.com/ONIuuo7IKD - Mister Crypto (@misterrcrypto) August 28, 2024

Über diesen Chart hat er nur darauf hingewiesen, dass dies der Bitcoin-Chart sei, wenn Kamala Harris zur neuen Präsidentin der USA gewählt werden würde. Ähnlich drückte sich Charles Hoskinson aus, nach dessen Aussagen eine Wahl von Harris eine Bedrohung für die US-amerikanische Kryptoindustrie darstellen würde.

Aber auch Tyler Winklevoss, der Gründer der Kryptobörse Gemini hatte davor gewarnt, dass die "Operation Choke Point 2.0" noch laufen würde, welche der Kryptoindustrie die Massenadaption erschwert. Verantwortliche dieses Vorhabens sind zudem Harris neuen Berater, wie Brian Deese und Bharat Ramamurti.

Sollte sie gewählt werden, könnte dies zu einer strengeren Regulierung von Kryptowährungen in den USA führen. Denn die Demokraten sind in der Vergangenheit durch ihre harten Maßnahmen gegenüber digitalen Assets negativ aufgefallen.

Dazu zählen die Verhinderung der Abschaffung von SAB 121, zusätzlicher bürokratischer Aufwand sowie hohe Steuern für Miner und mehr. Zudem sind sie Unterstützer der potenziell freiheitseinschränkenden, autoritären und demokratiegefährdenden CBDCs.

Robert F. Kennedy Jr. warnt vor der gefährlichen Wandlung der Demokraten

Bei Robert F. Kennedy Jr. Rücktritt von der US-Wahl und dem Anschluss bei den Republikanern, obwohl er früher Demokrat war, verwies er auf die gewandelte Haltung der Demokraten. Laut ihm hat sich die Partei von den Grundwerten von damals entfernt und stünde nun für Krieg, Zensur, Korruption, Geld sowie große Pharma-, Technologie- und Agrarkonzerne.

Ebenso hätte das DNC gegen ihn und Trump ständig einen Krieg geführt, da ihre Kandidaten an der Wahlurne keine faire Wahl gewonnen hätten. Mithilfe von DNC-nahen Richtern sei versucht worden, den Willen der Wähler zu untergraben, da ihre Petitionen für Kennedy Staat für Staat gelöscht wurden.

Zudem wollten sie laut Kennedy Trump ins Gefängnis bringen. Hinzu kommen die Auffälligkeiten des Attentats auf ihn und die Verhaftung von Pavel Durov und Scott Ritter, was von einigen als Angriff auf die Meinungsfreiheit und eine Wandlung hin zum Totalitarismus verstanden wird.

Außerdem verwies Kennedy darauf, dass Harris im Jahr 2020 so unpopulär war, dass sie ohne einen Delegierten zu gewinnen aus dem Rennen ausgeschieden ist. Ebenso habe sie seit 35 Tagen kein einziges Interview gegeben oder eine ungescriptete Begegnung mit Wählern gehabt. Dies sei seiner Meinung nach undemokratisch, da Menschen wissen sollten, wen sie wählen.

Kennedy machte sich auch Sorgen über die Außenwirkung der USA und ihre ehemalige Rolle als Vorbild für die Demokratie, was nun gefährdet sei. Die einzige Politik, welche die Demokraten inzwischen hätten, sei es, Trump zu hassen.

Im Gegensatz zu Harris würden er und Trump jeden Tag Interviews geben. Allerdings wurde er trotz seiner Beliebtheit in den 16 Monaten seiner Kandidatur nur zweimal von den Mainstreammedien eingeladen, während es bei Ross Perot 34-mal waren.

Stattdessen kamen laut seinen Aussagen von den Medien nur Fluten von Angriffen mit ungenauen und bösartigen Bezeichnungen sowie verleumderischen Diffamierungen. Zudem wurde ihm Werbung auf Facebook und YouTube verwehrt.

Laut Kennedy würden die Regierungen und Unterdrücker keine Lügen zensieren, da sie diese nicht fürchten. Stattdessen hätten sie Angst vor der Wahrheit und deswegen würden sie die Meinungsfreiheit einschränken. Bemerkenswert ist auch, dass sich Kennedy lediglich mit Trump treffen konnte und Harris alle Kontaktversuche von RFK abgewiesen hatte.

Ebenso gab es Streit zwischen Führungspersonen aus der Kryptoindustrie und den Demokraten. Hinzu kam die Absage von Harris, dass sie im Gegensatz zu Trump nicht auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville erscheint.

Sollten Kennedy und andere recht behalten, so könnten die Demokraten ein doppeltes Spiel spielen. Dies könnte nicht nur die Wahlchancen von Trump stark einschränken, sondern sich auch langfristig negativ auf einige Kryptowährungen auswirken.

So können Sie sich vor dem Krypto-Crash schützen

Sicherlich würde die Wahl der Demokraten bei vielen Kryptoinvestoren für große Enttäuschungen sorgen. Allerdings wurden die Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum dennoch unter ihrer Amtszeit genehmigt. Zudem ist Trump auch ein Fan der Macht des US-Dollars, obwohl er Kryptowährungen unterstützt.

Möglicherweise könnte es bei einer Wahl von Harris zu einem kurzen Abverkauf des Kryptomarktes kommen. Danach ist bei einem steigenden Aktienmarkt durchaus ein Mitziehen der digitalen Assets denkbar, insbesondere, wenn im September die Lockerung der Geldpolitik beginnt.

Jedoch könnte die Dynamik dann zu Jahresbeginn etwas nachlassen, wenn weniger und geringere Zinssenkungen erfolgen, um keine Hyperinflation auszulösen. Sechs Monate nach der ersten Zinsminderung macht sich die Liquidität stärker in der Wirtschaft bemerkbar und könnte dann die Allzeithochs am Kryptomarkt auslösen, was auch mit den historischen Zeitzyklen des Halvings zusammenfällt.

Bis zur US-Wahl kommt es meist noch einmal zu einem Abverkauf. Diese Zeit können Sie mit dem beliebtesten Krypto-Presale nutzen, welcher Ihnen einen Kursverlustschutz und dennoch Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und Staking-Rendite von 180 % pro Jahr bietet.

Pepe Unchained entwickelt ein fortschrittliches Memecoin-Ökosystem und -Launchpad auf der führenden DApp-Blockchain Ethereum und bietet einen eigenen Coin. Somit stellt er seine Wettbewerber in den Schatten, die nur auf sekundären Chains wie Solana, BNB Smart Chain und Tron vertreten sind und kein direktes Investment als Schaufelverkäufer für den Goldrausch der Memecoins ermöglichen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Entwickler aus den Fehlern der Vorgänger gelernt haben und die Anleger noch besser schützen wollen. So soll noch weniger Betrug als auf den anderen Memecoin-Launchpads möglich sein, welche bei den täglichen Blockchain-Protokolleinnahmen kürzlich die Führung übernommen und auch Solana zu dessen Erfolg verholfen haben.

Die Bewertungsmetriken von Pepe Unchained könnten mit Zunahme der auf ihm gelaunchten Coins und der Netzwerkaktivität explodieren sowie mit ihnen auch der Kurs des $PEPU-Coins. Schon heute wird er als später einmal potenziell am höchsten bewerteter Memecoin bezeichnet und ist noch für wenige schnelle Anleger günstig im Vorverkaufsangebot erhältlich, sofern die Wale nicht die restlichen Coins gekauft haben.

