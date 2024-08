DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung - Technologiewerte machen Boden gut

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zum Wochenausklang überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Die leicht negativen Vorgaben der US-Börsen werden weggesteckt. Vor allem Technologiewerte erholen sich. Der Sektor habe die Enttäuschung über den eher mauen Ausblick von Nvidia rasch überwunden, heißt es aus dem Handel.

Die Blicke der Anleger sind nun auf Inflationsdaten gerichtet. Das Interesse gilt vor allem dem PCE-Preisindex der Konsumausgaben aus den USA, dem bevorzugten Preismaß der US-Notenbank. Eine erste Zinssenkung der Fed im September gilt als sicher. Der PCE-Index könnte die Erwartungen aber dahingehend beeinflussen, ob der Zinsschritt 25 oder vielleicht sogar 50 Basispunkte betragen wird.

Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse in Hongkong. Hier liegt der Hang-Seng-Index 1,8 Prozent im Plus. Der Subindex der Technologiewerte gewinnt 3 Prozent. Unter den Einzelwerten verbessern sich Meituan um 3, Alibaba um 1,8 und Tencent um 1,1 Prozent. Gesucht sind im Technologiesektor Aktien aus dem Bereich Hardware wie Xiaomi (+3,9%). Der Kurs des Telekomausrüsters ZTE steigt um 3 Prozent.

Automobilwerte erholen sich von den Verlusten des Vortags. Great Wall Motor gewinnen 8 Prozent, nachdem sich der Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verfünffacht hat. Li Auto machen eine Satz von fast 9 Prozent. BYD gewinnen 6 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen geht es für China Life Insurance um 5,9 Prozent aufwärts.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 1,3 Prozent. Händler sprechen von Käufen zum Monatsende. Anleger blickten den chinesischen Einkaufsmanagerindizes, die am Wochenende veröffentlicht werden sollen, optimistisch entgegen, heißt es.

Am japanischen Aktienmarkt rückt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent vor auf 38.545 Punkte. In Seoul steigt der Kospi um 0,6 Prozent. Im Chipsektor erholen sich SK Hynix um 2,2 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics liegt 0,8 Prozent im Plus. LG Electronics verbessern sich um 3,4 Prozent, nachdem die Holdinggesellschaft des Herstellers von Haushaltsgeräten beschlossen hat, ihren Anteil über Aktienkäufe aufzustocken.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.075,70 +0,4% +6,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.544,99 +0,5% +14,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.676,95 +0,6% +0,8% 08:00 Schanghai-Comp. 2.860,89 +1,3% -3,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.108,56 +1,8% +3,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.423,28 +0,6% +4,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.658,61 +0,3% +15,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1076 -0,0% 1,1078 1,1121 +0,3% EUR/JPY 160,37 -0,2% 160,61 160,88 +3,1% EUR/GBP 0,8413 -0,0% 0,8414 0,8414 -3,0% GBP/USD 1,3165 -0,0% 1,3166 1,3217 +3,4% USD/JPY 144,80 -0,1% 144,98 144,68 +2,8% USD/KRW 1.334,55 +0,3% 1.330,74 1.333,61 +2,8% USD/CNY 7,0826 -0,2% 7,0985 7,1096 -0,2% USD/CNH 7,0795 -0,2% 7,0925 7,1078 +2,0% USD/HKD 7,7936 -0,0% 7,7973 7,7980 -0,2% AUD/USD 0,6804 +0,1% 0,6798 0,6805 -0,1% NZD/USD 0,6263 +0,1% 0,6258 0,6282 -0,9% Bitcoin BTC/USD 59.095,55 -0,7% 59.506,85 59.671,80 +35,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,12 75,91 +0,3% +0,21 +7,2% Brent/ICE 80,17 79,94 +0,3% +0,23 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.514,08 2.521,29 -0,3% -7,21 +21,9% Silber (Spot) 29,38 29,48 -0,3% -0,09 +23,6% Platin (Spot) 942,03 942,50 -0,0% -0,47 -5,0% Kupfer-Future 4,19 4,17 +0,3% +0,01 +6,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2024 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.