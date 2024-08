EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

LR Health & Beauty SE bestätigt Wachstumstrend im zweiten Quartal 2024 Umsatz im ersten Halbjahr 2024 auf 143,3 Mio. EUR gesteigert

Normalisiertes EBITDA von 14,4 Mio. EUR erwirtschaftet

Steigende Nachfrage nach Abo-Konzepten wie der erfolgreichen LR Health Mission

Innovatives Produktsortiment sowie geplanter Launch eines neuen Produktsegments im September stärken Wachstumsaussichten Ahlen, 30. August 2024 - Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das zweite Quartal 2024 sowie das erste Halbjahr 2024. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ist es der LR Health & Beauty SE gelungen, den Umsatz (Warenerlöse) um 2,6 % auf 70,7 Mio. EUR (Q2 2023*: 68,9 Mio. EUR) zu steigern. Auf Halbjahressicht erzielte die LR Health & Beauty SE somit einen Umsatz von 143,3 Mio. EUR (H1 2023*: 140,9 Mio. EUR). Zur positiven Umsatzentwicklung im Berichtszeitraum konnten insbesondere die vergangenen Produktlaunches wie beispielsweise die LR Health Mission oder die LR Body Mission wesentlich beitragen. Des Weiteren hat die LR Health & Beauty SE in den ersten sechs Monaten 2024 ein normalisiertes EBITDA von 14,4 Mio. EUR erzielt, im Vergleich zu 17,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum*. Dabei wurde die Ergebnisentwicklung unter anderem durch die entstandenen Refinanzierungskosten in Anbetracht der vorzeitigen Ablösung der Altanleihe der LR Global Holding GmbH und Emission einer Neuen Anleihe durch die LR Health & Beauty SE sowie negative Währungseffekte beeinträchtigt. Das EBITDA reported erreichte im ersten Halbjahr 2024 11,7 Mio. EUR nach 15,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum*. Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Gruppe, kommentiert: "Im ersten Halbjahr 2024 hat sich das Geschäft der LR Gruppe sehr robust gezeigt und wir konnten trotz der allgemeinen Konsumzurückhaltung in allen Regionen ein Wachstum verzeichnen. Erfreulich ist auch, dass unsere Abo-Konzepte ein steigendes Interesse verzeichnen. Dies zeigt sich beispielsweise in der hohen Nachfrage der LR Health Mission mit ihren neuen Produkten. Mit diesem Abonnement ermöglichen wir Interessierten eine 6-Monatskur für Darm-, Leber- und Zellstoffwechsel und bieten damit eine ganzheitliche Lösung zur Gesundheitsunterstützung an." Digitalisierung und Ausbau der IT für künftiges Wachstum Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Wir werden auch im zweiten Halbjahr unsere Unternehmensstrategie konsequent umsetzen. Dabei werden wir insbesondere unsere Initiativen zur Optimierung unserer Marketingaktivitäten und Partnerprogramme vorantreiben. Ebenso wird der Ausbau unseres innovativen Produktsortiments im Vordergrund stehen. Im Rahmen der Business Days mit unseren Partnern planen wir im September den Launch eines neuen Produktsegments. Wir sind überzeugt, dass die neuen Produkte unser Sortiment ideal ergänzen und unseren Partnern neue attraktive Möglichkeiten eröffnen werden." Eine wichtige Säule für künftiges Wachstum ist auch die weitere Digitalisierung und Stärkung der IT-Landschaft. Dazu eröffnet die LR Gruppe in Athen einen neuen IT-Hub, um in Zukunft verstärkt selbst hochwertige IT-Dienstleistungen erbringen sowie passende Business-Applikationen für das Social Commerce entwickeln und betreiben zu können. Die LR Health & Beauty SE ist zuversichtlich, die Wachstumschancen in den Bereichen Health & Beauty weiter konsequent nutzen zu können. Gleichwohl sieht sich die LR Gruppe weiterhin mit einem herausfordernden Marktumfeld und einer anhaltenden Konsumzurückhaltung konfrontiert. Unter konservativen Prämissen erwartet LR unverändert einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie ein nur leicht rückläufiges bis stabiles EBITDA für das Geschäftsjahr 2024. Der Halbjahresbericht 2024 ist ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar. *Als Emittentin der Neuen Anleihe 2024/2028 veröffentlicht die LR Health & Beauty SE die Zahlen für das zweite Quartal 2024 und das erste Halbjahr 2024 sowie für die entsprechenden Vorjahresperioden. Die Vorjahreszahlen 2023 können von den bislang bekanntgegebenen Zahlen 2023 der LR Global Holding GmbH abweichen. LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht . Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.



