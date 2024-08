Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Edisun Power Europe AG: Edisun-Halbjahresergebnis durch Wetterkapriolen und tieferen Strompreisen beeinträchtigt



30.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 30. August 2024





Edisun-Halbjahresergebnis durch Wetterkapriolen und tieferen Strompreisen beeinträchtigt

Tiefere Solarstromproduktion von 80'499 MWh (-9%) infolge schlechten Wetters

Umsatz gesunken auf CHF 7.81 Mio. (-15.3%)

67.5% EBITDA-Marge mit EBITDA CHF 5.27 Mio. (-21.4%)

Reinverlust von CHF 1.25 Mio.

Neue Obligationenanleihen für CHF 28.6 Mio. gezeichnet

Positiver Ausblick dank hoher Stromproduktion im Juli und August

Im ersten Halbjahr bewirkten eine geringere Solarstromproduktion sowie tiefere Strommarktpreise eine Umsatzeinbusse von rund 13% in Lokalwährung. Die EBITDA Marge lag mit 67.5% leicht unter dem mittelfristigen Zielwert von 70%. Infolge tieferer Währungsgewinne von CHF 2.25 Mio. resultierte schlussendlich ein Reinverlust von CHF 1.25 Mio. Ausblick auf das Jahresergebnis ist dank hoher Stromproduktion im Juli und August als Folge schönen Wetters und höherer Strompreise vielversprechend.



Schlechte Wetterbedingungen reduzieren Solarstromproduktion

Das nasse Wetter in der ersten Jahreshälfte und die daraus resultierende geringere Sonneneinstrahlung sowie tiefere Strommarktpreise haben durchwegs zu Umsatzeinbussen geführt.

In der Schweiz erreichte die Sonnenscheindauer im Frühling entsprechend Meteo Schweiz nur 70 bis 80% der Norm von 1991-2020. Das trübe Wetter wirkte sich auf die Solarproduktion insbesondere im Juni, wo im Vorjahr noch Rekordwerte verbucht wurden, sehr negativ aus: Das wechselhafte und oft sonnenarme Juniwetter brachte mehrmals starke Niederschläge, so dass ein Niederschlagüberschuss von bis zu 60% resultierte. Aufgrund dessen verbucht Edisun Power in der Schweiz einen Ertragsrückgang von CHF 0.13 Mio. oder 22.9%.

In Portugal konnten die beiden Grosssolaranlagen Mogadouro (49.0 MWp) und Betty (23.4 MWp) aufgrund der ebenfalls ungünstigen Wetterverhältnisse nicht an ihre herausragenden Vorjahresleistungen anknüpfen. Die Stromproduktion sank um 10% auf 58'025 MWh, was 72.1% der Gesamtproduktion von Edisun Power entspricht. Der Gesamtumsatz der portugiesischen Anlagen kam damit auf CHF 3.2 Mio. zu liegen. Deren Anteil am Gesamtumsatz nahm mit 41.4% gegenüber der Vorjahresperiode mit 34.9% weiter zu.

Die stärksten Auswirkungen sind auf dem spanischen Energiemarkt zu beobachten, auf dem wir einen deutlichen Umsatzrückgang von 28.4% auf CHF 2.2 Mio. verzeichneten. Positiv kann berichtet werden, dass bei den Anlagen Digrun (1.8 MWp) und Valle Hermoso (0.2 MWp) je zwei alte Wechselrichter ausgetauscht wurden und beide eine klare Solarproduktionssteigerung von 5% bzw. 20% trotz den misslichen Witterungsbedingungen bewirkten. Zusätzlich wurde auch bei Renovables del Condado (2.3 MWp) in diesem Halbjahr einer von drei alten Wechselrichtern ausgewechselt. Die positive Auswirkung wird im zweiten Halbjahr erwartet.

Erfreuliche Nachrichten gibt es vom französischen Markt. Obwohl auch dort das Wetter einen negativen Einfluss hatte, stiegen die Erlöse dank operativen Verbesserungen leicht. Dies ist in erster Linie der Anlage Granova (0.9 MWp) zu verdanken, welche nach einer erfolgreichen Reparatur fast doppelt so viel Strom produzierte wie noch vor einem Jahr.

Die Erlöse in Deutschland gingen um knapp CHF 0.15 Mio. oder 29.2% zurück; dies infolge der Einstellung des Betriebs der Anlage in Hörselgau per Mitte Mai der Vorjahresperiode sowie der schlechteren Wetterbedingungen im Frühling.



EBITDA Marge mit 67.5% knapp unter Zielwert

Edisun Power ist weiterhin äusserst schlank aufgestellt und hat Smartenergy für die Projektentwicklung, die Baubegleitung, die Strukturierung von Projektfinanzierungen, das Asset Management der in Betrieb genommenen Anlagen und übrigen Dienstleistungen mandatiert. Die Solaranlagen werden an den beiden Standorten Wollerau und Porto kontinuierlich überwacht, so dass die Produktion von Solarstrom maximiert werden kann. Die Gesamtkosten blieben gegenüber der Vorjahresperiode mit CHF 2.54 Mio. praktisch unverändert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kam mit CHF 5.27 Mio. (1. HJ 2023: CHF 6.71 Mio.) und einer EBITDA-Marge von 67.5% (1. HJ 2023: 72.7%) infolge des um CHF 1.41 Mio. tieferen Umsatzes unter dem mittelfristigen Zielwert von 70% zu liegen.

Die Anlagen in den verschiedenen Ländern erreichten EBITDA-Margen von 50.1% (Deutschland) bis 91.7% (Schweiz). Letztere profitiert weiterhin von hohen Einspeisevergütungen und tiefen Nebenkosten. Die von 87.6% auf 76.3% gesunkene EBITDA Marge in Portugal ist hauptsächlich auf die geringere Sonneneinstrahlung, das Auslaufen der zweijährigen Garantieperiode der Grossanlage Mogadouro (49 MWp), in welcher keine technischen Unterbrüche erfolgten, und dem daraus resultierenden Beginn der Wartungs- und Servicearbeiten zurückzuführen. Ferner stiegen die Miet- und Pachtkosten der Anlage Betty (23.4 MWp).

Als Nettoergebnis resultierte ein Reinverlust von CHF 1.25 Mio. gegenüber einem Reingewinn in der Vorjahresperiode von CHF 2.21 Mio. Massgeblich waren höhere Zinskosten von CHF 3.44 Mio. (1. HJ 2023: CHF 3.09 Mio.) sowie tiefere unrealisierte Fremdwährungsgewinne infolge des starken Schweizer Frankens auf den in Euro geschuldeten Darlehen von CHF 0.37 Mio. (1. HJ 2023: CHF 2.62 Mio.).



Fokus auf Finanzierung der Solarprojektentwicklung

Edisun vermeldet weitere Fortschritte im Zusammenhang mit der Entwicklung von 'Fuencarral' (941 MWp), 'Sadino' (22 MWp) und der neun italienischen Solarprojekte (158 MWp). Zu deren Finanzierung sowie zur Deckung von Verbindlichkeiten wurden gesamthaft CHF 28.6 Mio. fünfjährige Obligationsanleihen zu einem Zins von 3.5% ausgegeben: Die erste Obligationsanleihe für CHF 13 Mio. per 1. Juli und eine zweite Obligationsanleihe für CHF 15.6 Mio. per 30. August. Letztere wurde von Obligationären der per Ende August fälligen 2%-Anleihe von CHF 22.6 Millionen rege gezeichnet.

Die Eigenkapitalquote hat sich vor allem dank Währungseinflüssen auf 28.9% (Ende 2023: 27.8%) verbessert.



Ausblick auf das laufende Jahr und laufende Verkaufsverhandlungen

Operativ startete das zweite Halbjahr dank hervorragenden Wetterbedingungen vielversprechend. Ebenso haben sich die Strompreise infolge der Hitzewelle in Europa wesentlich erholt, so dass Edisun höhere Stromerträge im zweiten Halbjahr erwartet und damit wieder in die Gewinnzone zurückkehren sollte.

Die höheren Strompreise kombiniert mit den Nachrichten zu langerwarteten sinkenden Zinsen unterstützt zudem die laufenden Verkaufsverhandlungen für Projektrechte. Im Laufe des zunehmend aktiveren Marktes prüft der Verwaltungsrat weitergehende Verkaufsoptionen.



Der Halbjahresbericht 2024 der Edisun Power Gruppe ist auf der Webseite verfügbar:

http://www.edisunpower.com/de/home-de/investoren/berichterstattung



Kennzahlen der Edisun Power Gruppe





Erfolgsrechnung (in TCHF) 30.06.2024 30.06.2023 Umsatz 7'810 9'226 Stromertrag 7'774 8'880 Übriger Ertrag 36 345 EBITDA 5'272 6'709 in % des Umsatzes 67.5% 72.7% Abschreibungen und Amortisationen -3'102 - 3'235 Wertberichtigungen - -16 EBIT 2'170 3'458 in % des Umsatzes 27.8% 37.5% Gewinn -1'254 2'213 in % des Umsatzes -16.1% 24.0% pro Aktie in CHF 1.21 2.14 Bilanz (in TCHF) 30.06.2024 31.12.2023 Land, Anlagen und Ausrüstung 299'837 288'868 Vorräte (Solarprojekte zum Verkauf) 31'947 30'572 Bilanzsumme 357'194 346'118 Eigenkapital 103'188 96'350 in % der Bilanzsumme 28.9% 27.8% Nettoverschuldung 233'039 217'156 Geldfluss (in TCHF) 30.06.2024 30.06.2023 Aus Betriebstätigkeit -2'563 4'445 Aus Investitionstätigkeit -8'259 - 8'601 Aus Finanzierungstätigkeit 2'719 -3'196 Photovoltaikanlagen 30.06.2024 30.06.2023 Anzahl Photovoltaikanlagen 36 36 Installierte Leistung 105.8 MW 105.8 MW Solarstromproduktion 80'499 MWh 86'270 MWh Anzahl Photovoltaikanlagen in Entwicklung 15 25 Leistung in Entwicklung 1153.0 MW 914.8 MW





Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20 , info@edisunpower.com



