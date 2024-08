The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2024



ISIN Name

AU0000293813 NAT.AUS.BANK LTD.

GB00BMGWZX12 PROPITEER C. 20/24 MTN

XS2049422343 SWISS RE FIN 19/UND FLR

DE000DW6C763 DZ BANK IS.A2195

XS2347769833 YANGO JU.IN. 21/24

DE000DW6C7N2 DZ BANK IS.A2177

FR0127921338 FRANKREICH 23/24 ZO

DE000A0Z19B5 BHW BAUSPARK.IS.A.115

XS1105954256 BNG BK 14/24 MTN

FR0013162302 CIE F.FONCIER 16/24 MTN

DE000BLB6JF8 BAY.LDSBK MTH 18/24

