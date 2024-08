Baden-Baden (ots) -Dschungel-Queen Sonja Zietlow hat pünktlich zum Finale der Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ihre legendäre Charity-Auktion gestartet: Die Moderatorin trennt sich auf www.unitedcharity.de wieder von ihren getragenen Dschungelcamp-Outfits! Die beliebten Dschungel-Auktionen bei United Charity finden seit mittlerweile zwölf Jahren zugunsten von Sonjas Herzensprojekt "Beschützerinstinkte e.V." statt, das die Beziehung von Kindern mit Behinderung und ihren Therapiehunden fördert.Auf Europas größtem Charity-Auktionsportal können Sonjas bunte Blusen, auffällige Gürtel und extravagante Schmuckstücke ersteigert werden. Die Outfits waren alle in der Sendung zu sehen und wurden z.B. bei den Dschungelprüfungen oder den Moderationen im Baumhaus getragen. Mitbieten ist also ein absolutes Muss für jeden Dschungel-Fan und geht ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Specials/DschungelcampÜber United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 16 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5853793