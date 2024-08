Der Dax ist am Donnerstag so hoch wie nie zuvor gestiegen und hat dabei ein neues Allzeithoch bei 18.936 Punkten erzielt. Damit bleiben die Bullen auch nach einem steilen Anstieg von über 1.900 Punkten seit den Turbulenzen Anfang-August am Drücker. Der deutsche Leitindex zeigte sich unbeeindruckt von den Verlusten der Nvidia-Aktie und einem Rücksetzer an ...

