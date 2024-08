Jeder Zweitklässler sollte in der Lage sein, die Anzahl einzelner Buchstaben in einem beliebigen Wort zu zählen. Ausgerechnet große Sprachmodelle, die auf Knopfdruck ganze Abhandlungen verfassen, tun sich damit schwer. Warum eigentlich? Wie häufig kommt der Buchstabe E in dem Wort Erdbeere vor? Abhängig vom verwendeten KI-Modell erhaltet ihr auf diese Frage sehr unterschiedliche Antworten. GPT-3.5 Turbo ist überzeugt, die Antwort lautet eins. Claude ...

Den vollständigen Artikel lesen ...