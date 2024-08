Dell Technologies hebt die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Die Nachfrage nach AI-Servern fällt noch höher als erwartet aus und treibt das Wachstum. Geberit legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Insgesamt sollen eigene Aktien im Wert von 300 Mio. Franken zurückgekauft werden. MongoDB widerlegt die Skeptiker. Die Bären zogen sich in der Nacht zurück, nachdem der Datenbankspezialist die Konsenserwartungen der Wall Street schlug.Nach vielen Tagen mit Verlusten erlebt der Aktienhandel in Asien vor dem Labor Day Wochenende in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...