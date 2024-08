Delivery Hero hat am Donnerstag seine Halbjahreszahlen veröffentlicht und IPO-Pläne für seine Tochter Talabat angekündigt. Die Aktie kletterte daraufhin zweistellig in die Höhe. Nun meldeten sich die ersten Analysten zu Wort.Barclays hat das Kursziel am Freitag von 49 Euro auf 52 Euro angehoben und die Einstufung "Overweight" bestätigt. Analyst Andrew Ross lobte die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens ...

